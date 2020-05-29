Renault скорочує 15 тисяч робочих місць через коронакризу

Французький автомобільний гігант Renault скорочує 15 тис. робочих місць, включаючи 4,6 тис. у Франції.

Про це заявила генеральний директор компанії Клотід Дельбо, представляючи план оптимізації на 2 млрд євро видатків в умовах пандемії коронавірусу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"В складних умовах невизначеності цей проект є життєво важливим для гарантування упевнених показників", - заявила топменеджер Renault.

Представлений 29 травня план оптимізації діяльності компанії на подальші три роки передбачає скорочення видатків у 2 млрд євро.

Серед визначених заходів – скорочення 15 тис. працівників на виробництвах Renault у багатьох країнах світу, зокрема, 4,6 тис у Франції.

У Франції через пандемію коронавірусу у квітні обсяг продажу автомобілів скоротився на 90%, порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Задля заохочення громадян і юридичних осіб купувати більш толерантні для довкілля авто уряд надаватиме екологічну компенсацію (субсидію) у розмірі 7 тис. євро для окремих громадян (фізичних осіб) та 5 тис. євро компаніям або при колективному придбанні електромобіля. Окрім 2 тис. євро виплачуватиметься при купівлі так званого гібридного авто, де застосовуються, як акумуляторні батареї та й двигун внутрішнього згорання.

Ці правила почнуть діяти з 1 червня. Але під такі пільги підпадатимуть лише 200 тис. автомобілів.

Загалом програма уряду з підтримки автомобільної галузі країни передбачає 8 млрд євро допомоги.