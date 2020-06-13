"Кінець. Нема більше ніякого Єфремова": російський актор каже, що "відмазуватись" не буде

Російський актор Михайло Єфремов, якого обвинувачують у вчиненні ДТП, в якій загинув водій іншої машини Сергій Захаров, записав відеозвернення до його родичів.

У відеоролику артист визнає, що був п'яний, просить вибачення у сім'ї загиблого і обіцяє, що не буде намагатися уникнути покарання, повідомляє Російська служба Бі-бі-сі.

Як зазначається, Єфремов до цього моменту практично не коментував те, що сталося. Єдиний раз він висловився в суді під час обрання йому запобіжного заходу. Актор назвав інцидент жахливим і погодився з пред'явленим йому обвинуваченням.

Відеозвернення артиста опубліковано на каналі проекту "Громадянин поет" в YouTube. Воно називається "Звернення до людей". У ньому Єфремов визнає, що в момент ДТП був п'яний і що сідати за кермо в такому вигляді неприпустимо.

На відео Єфремов каже, що не знає, як далі жити, і просить вибачення у родичів загиблого Захарова, хоча, за його словами, розуміє, що вони його не пробачать. Також актор обіцяє надати їм матеріальну допомогу в разі, якщо вони погодяться її прийняти хоча б "потім". За його словами, тим самим він хоче "не відкупиться, а спокутувати".

Єфремов обіцяє, що не буде "відмазуватися і включати якісь свої зв'язки".

"Та й як тут відмажешся, коли все все бачили, та й я бачив, коли проспався і відійшов від шоку. Це не кіно, назад не відмотати. Кінець. Немає більше ніякого Єфремова. Зрадив я всіх. Вибачте, будь ласка", - додав він.

Раніше адвокати актора вже заявляли, що він готовий надати фінансову допомогу родині загиблого. У свою чергу юристи, що представляють інтереси родичів Сергія Захарова, задзначали, що на зв'язок з ними ніхто не виходив. Самі родичі загиблого заявили, що допомогу приймати відмовляються.

Як повідомлялося, увечері 8 червня Єфремов на своєму джипі вилетів на зустрічну смугу і врізався в автомобіль "Лада" з вантажним відсіком. Водій вантажівки, який працював кур'єром, помер вранці в НДІ ім. Скліфосовського від множинних травм і значної крововтрати.

Як повідомляли ЗМІ, медичний огляд показав 2,1 проміле алкоголю в крові Єфремова, що приблизно дорівнює пляшці горілки. Крім того, в аналізах були виявлені сліди наркотичних речовин.

Відносно актора порушено кримінальну справу за пунктом "а" частини 4 статті 264 КК (порушення правил дорожнього руху, що призвело з необережності до смерті людини). Єфремову загрожує від 5 до 12 років ув'язнення. Він перебуває під домашнім арештом до 9 серпня.

Крім того, за підсумками медичного огляду Єфремова було порушено ще одну кримінальну справу - про незаконний обіг наркотиків. Однак вона порушена вже не стосовно актора, а щодо тих, хто міг продати йому заборонені речовини. Сам Єфремов у справі проходить як свідок.