Смертельна ДТП у Москві: в крові Михайла Єфремова виявили наркотики

Сліди наркотиків виявлено в крові актора Михайла Єфремова, який став причиною смертельного ДТП на Смоленській площі у центрі Москви.

Про це повідомляє ТАСС з посиланням на джерело в правоохоронних органах.

«Аналізи показали, що в крові актора Михайла Єфремова виявлено сліди наркотиків», - сказав співрозмовник агентства.

Російські ЗМІ опублікували акт медичного огляду Єфремова, згідно з яким аналізи показали наявність в його крові кокаїну і канабіноїдів.

Як повідомляв Укрінформ, увечері 8 червня у Москві Єфремов на Jeep Grand Cherokee виїхав на зустрічну смугу і зіткнувся з фургоном. Єфремова було затримано на місці події. Медичний огляд показав, що актор був п'яний.

У зв'язку зі смертю потерпілого в результаті аварії водія, кримінальну справу, порушену проти актора за ч. 2 ст. 264 КК РФ, перекваліфіковано на п "а", ч. 4 зазначеної статті (діяння, що призвело з необережності до смерті людини). Єфремову загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п'яти до дванадцяти років.

Російського актора, який визнав свою провину, було відпущено під підписку про невиїзд. Клопотання про обрання запобіжного заходу буде розглянуто у вівторок в Таганському районному суді Москви. Раніше повідомлялося, що нібито слідство планує клопотати про домашній арешт актора.

Михайло Єфремов - популярний російський артист, син актора і режисера, відомого діяча «відлиги» Олега Єфремова. Він відкрито засуджував агресію РФ проти України і разом з низкою інших діячів російської культури у 2014 році виступив проти анексії Криму.

З 2013 року Єфремов брав участь в телепроекті "Господин хороший", в якому читав актуальні вірші поетів-сатириків Андрія Орлова (Орлуши) і Дмитра Бикова з критикою політики Кремля і суспільно-політичної ситуації в РФ.