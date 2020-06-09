Актор Єфремов спричинив ДТП, інший водій загинув

Актор Єфремов спричинив ДТП, інший водій загинув

Укрінформ
Внаслідок значної крововтрати помер водій фургона, який напередодні ввечері протаранив актор Михайло Єфремов.

Про це повідомило Інтерфаксу інформоване джерело.

«Чоловік дістав множинні поєднані травми голови і грудної клітини. Медики в СКЛІФі всю ніч боролися за його життя. Однак вранці у чоловіка відмовило серце, відновити серцевий ритм не вдалося», - сказав співрозмовник агентства.

Джерело додало, що водій дістав множинні травми життєво важливих органів, у нього була велика крововтрата. Органи, за його словами, "стали відмовляти один за одним".

Інформацію про смерть водія підтвердили у пресслужбі московського управління МВС.

Раніше повідомлялося, що напередодні, 8 червня, ввечері Єфремов вилетів на зустрічну смугу руху на своїй машині і зіткнувся з іншим автомобілем на Смоленській площі.

Актора затримали поліцейські на місці події. За результатами медичного огляду було доведено наявність в крові артиста алкоголю.

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Відносно Єфремова порушено кримінальну справу за ч.2 ст. 264 КК РФ (порушення правил дорожнього руху і експлуатації транспортних засобів).

Михайло Єфремов - популярний російський артист, син актора і режисера, відомого діяча «відлиги» Олега Єфремова. Він відкрито засуджував агресію РФ проти України і разом з рядом інших діячів російської культури в 2014 році виступив проти анексії Криму.

З 2013 року Єфремов брав участь в телепроекті "Господин хороший", в якому читав актуальні вірші поетів-сатириків Андрія Орлуши і Дмитра Бикова з критикою політики Кремля і суспільно-політичної ситуації в РФ.

Фото: ua.depositphotos.com

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