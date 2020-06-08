На Рівненщині затримали водія-винуватця ДТП, у якій загинули чотири людини

У Рівненській області поліцейські затримали винуватця дорожньої пригоди, під час якої загинули чотири особи.

Про це повідомляє відділ комунікації обласної поліції.

«Водія вантажівки, що спричинив смертельну ДТП, затримали слідчі. Поліцейські на місці події встановили, що 26-річний житель Вінницької області, керуючи автомобілем Mercedes-Benz Actros із напівпричепом, рухаючись у напрямку Києва, виїхав на зустрічну смугу руху, де спочатку зіткнувся із автомобілем Audi А6 на іноземній реєстрації під керуванням рівнянина, а потім — з автомобілем Chevrolet Aveo, яким керував житель Волинської області», - йдеться у повідомленні.

Під час ДТП автомобіль Audi А6 відкинуло на зустрічну смугу руху, де відбулося зіткнення з автомобілем «ЗАЗ 11026» під керуванням жителя Рівненського району.

Від удару автомобіль Chevrolet Aveo злетів у кювет. Внаслідок ДТП загинув водій та троє пасажирів іномарки: житель Волинської області, його дружина, а також їх трирічний онук із Житомира.

У ДТП травмувався водій автомобіля Audi А6. Чоловіка доставили до Рівненської центральної міської лікарні, де медики діагностували в нього закриту черепно-мозкову травму та перелом ноги.

Керманича вантажівки слідчі затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання про повідомлення йому про підозру у вчиненні злочину, передбаченого частиною 3 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель кількох людей), а також обрання запобіжного заходу. Санкція статті передбачає позбавлення волі строком від 5 до 10 років із позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

Всі водії відповідно до медичного освідування були тверезі, втім у них іще відібрали зразки крові.

Транспортні засоби вилучені та поміщені на спецмайданчик села Городок.

Як повідомляв Укрінформ, автопригода за участю вантажівки та трьох легковиків, внаслідок якої загинули чотири людини, сталася 7 червня о 18:25 на автодорозі Київ-Чоп поблизу села Вересневе.