На Рівненщині затримали водія-винуватця ДТП, у якій загинули чотири людини
Про це повідомляє відділ комунікації обласної поліції.
«Водія вантажівки, що спричинив смертельну ДТП, затримали слідчі. Поліцейські на місці події встановили, що 26-річний житель Вінницької області, керуючи автомобілем Mercedes-Benz Actros із напівпричепом, рухаючись у напрямку Києва, виїхав на зустрічну смугу руху, де спочатку зіткнувся із автомобілем Audi А6 на іноземній реєстрації під керуванням рівнянина, а потім — з автомобілем Chevrolet Aveo, яким керував житель Волинської області», - йдеться у повідомленні.
Під час ДТП автомобіль Audi А6 відкинуло на зустрічну смугу руху, де відбулося зіткнення з автомобілем «ЗАЗ 11026» під керуванням жителя Рівненського району.
Від удару автомобіль Chevrolet Aveo злетів у кювет. Внаслідок ДТП загинув водій та троє пасажирів іномарки: житель Волинської області, його дружина, а також їх трирічний онук із Житомира.
У ДТП травмувався водій автомобіля Audi А6. Чоловіка доставили до Рівненської центральної міської лікарні, де медики діагностували в нього закриту черепно-мозкову травму та перелом ноги.
Керманича вантажівки слідчі затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання про повідомлення йому про підозру у вчиненні злочину, передбаченого частиною 3 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель кількох людей), а також обрання запобіжного заходу. Санкція статті передбачає позбавлення волі строком від 5 до 10 років із позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.
Всі водії відповідно до медичного освідування були тверезі, втім у них іще відібрали зразки крові.
Транспортні засоби вилучені та поміщені на спецмайданчик села Городок.
Як повідомляв Укрінформ, автопригода за участю вантажівки та трьох легковиків, внаслідок якої загинули чотири людини, сталася 7 червня о 18:25 на автодорозі Київ-Чоп поблизу села Вересневе.