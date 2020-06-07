На Рівненщині зіткнулися фура і три легковики: четверо загиблих

У дорожньо-транспортній пригоді з участю кількох автомобілів, яка сталася у Рівненському районі на трасі "Київ - Чоп", загинули чотири особи.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Рівненської області.

"Автопригода за участю вантажівки та трьох легковиків сталася сьогодні, 7 червня, о 18:25 на автодорозі "Київ - Чоп" у селі Вересневе", - йдеться у повідомленні.

ДТП на трасі "Київ - Чоп" / Фото: rv.npu.gov.ua

За попередньою інформацією, загинули чотири особи - водій та пасажири легковика Chevrolet Aveo. Окрім того, дістав ушкодження водій Audi.

На місці ДТП працюють патрульні поліцейські та слідчі.

Рух на автодорозі ускладнено.