На Миколаївщині зіткнулися два легковика, є загиблий та постраждалі

Біля міста Южноукраїнська на Миколаївщині у ДТП загинула людина та троє травмовані, у тому числі вагітна жінка.

Про це повідомили у ГУ Національної поліції в Миколаївській області.

«5 червня приблизно об 11:20 на автодорозі Н-24 «Благовіщенське - Миколаїв» біля повороту на м. Южноукраїнськ сталася дорожньо-транспортна пригода за участі автомобілів ВАЗ-21063, за кермом якого перебував 66-річний чоловік, та Daihatsu Terios під керуванням 47-річної жінки», - йдеться у повідомленні.

Внаслідок зіткнення транспортних засобів водій ВАЗу загинув на місці події. Керманич другого автомобіля, 18-річна вагітна та 26-річна пасажирки з тілесними ушкодженнями різних ступенів тяжкості доправлені до медичного закладу.

Подію кваліфіковано за ознаками ч. 2 ст. 286 КК України «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинили смерть». Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Встановлюються усі обставини дорожньо-транспортної пригоди.