У ДТП загинув поліцейський, який затримував учасників стрілянини у Броварах

У Київській області у ДТП загинув 46-річний працівник Броварського відділу поліції, старший сержант поліції Руслан Сіньков, який 29 травня брав участь у затриманні озброєних учасників перестрілки в Броварах.

Про це інформує поліція Київської області у Facebook.

"Сьогодні, 4 червня, трагічно загинув у результаті ДТП працівник сектору реагування патрульної поліції Броварського відділу поліції Руслан Іванович Сіньков. Вранці його колеги чекали на інструктаж і про смертельну аварію поліцейські дізнались згодом. Це був перший і останній раз, коли Руслан Іванович вчасно не прибув на службу", - йдеться у повідомленні.

У поліції чоловіка описують як відповідальну, мужню і вольову, вимогливу до своїх колег особу.

Також у поліції нагадали, що Сіньков був одним поліцейських, які 29 травня першими прибули на місце перестрілки у Броварах, і брав участь у затриманні озброєних зловмисників.

Як повідомлялося, вранці 29 травня у житловому кварталі Броварів на Київщині сталася стрілянина між двома угрупованнями через перерозподіл потоку пасажирських перевезень. Станом на 31 травня було оголошено підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 296 КК (хуліганство) 23 особам. 1 червня 20 фігурантам справи обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб без застави.

2 червня суд обрав запобіжні заходи ще трьом фігурантам кримінального провадження щодо стрілянини у Броварах.

У поліції поінформували, що 2 червня під час проведення оперативно-розшукових заходів поліція Київщини затримала ще 13 учасників збройного конфлікту в Броварах, які "виступили" з боку місцевих перевізників.

На цей час усім затриманим чоловікам оголошено підозру у скоєння злочину, передбаченого ст. 257 (бандитизм) Кримінального кодексу України. Також 12 особам оголошено підозру у замаху на умисне вбивство (ст. 15 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України).

3 червня Шевченківський районний суд станом на 19:00 обрав запобіжний захід чотирьом особам у вигляді арешту строком на 60 діб без права внесення застави. Одному фігуранту перестрілки – тримання під вартою з правом внесення застави у розмірі 630 тисяч 300 гривень, ще одному – цілодобовий домашній арешт. Станом на 21:00 суд обрав запобіжний захід ще 4 особам, у тому числі організатору на прізвисько "Журавель" або "Віха", обрано запобіжний захід – тримання під вартою без права внесення застави.

Пізніше суд арештував ще одного підозрюваного арештували з альтернативою застави у 840 тисяч грн.