У Лондоні обшивають дошками статуї перед протестами проти расизму

Про це повідомляє BBC.

«Статуї Вінстона Черчилля й Кенотафу у центрі Лондона обшили дошками напередодні запланованих протестів», - йдеться у повідомленні.

Також будуть прикриті й інші «головні» статуї у місті, зокрема статуя Нельсона Мандели.

Як повідомляє BBC, у Британії під час протестів минулого тижня у зв’язку загибеллю від дій поліції афроамериканця Джорджа Флойда у Міннесоті, були пошкоджені кілька статуй, зокрема, колишнього прем’єра Британії Вінстона Черчилля й відомого работорговця Едварда Колстона.

Мер столиці Садік Кан закликав людей залишатися вдома, аби уникнути подальшого хаосу.

Протести у США спалахнули після загибелі афроамериканця Джорджа Флойда у Міннеаполісі 25 травня. Поліцейські затримали його при спробі розплатитися в магазині купюрою, яку продавці вважали фальшивою. Один з офіцерів притиснув йому голову до асфальту, натиснувши коліном на горло, внаслідок чого Флойд через кілька годин помер. Пізніше поліцейських затримали, а головному підозрюваному у справі суд обрав запобіжний захід у вигляді застави в 1 мільйон доларів США.

Згодом учасники протестів у США розбили кілька статуй Христофора Колумба.

Фото: PA MEDIA