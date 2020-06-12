Російська актриса Варнава залишилася у "чорному списку" - суд не розглянув позов "Нового каналу"

Окружний адмінсуд Києва залишив без розгляду заяву "Нового каналу" щодо оскарження включення російської телеведучої та актриси Катерини Варнави до переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці України.

Про це інформує пресслужба суду.

"Окружний адміністративний суд міста Києва залишив без розгляду позовну заяву ТОВ "Новий канал" до Служби безпеки України та Міністерства культури, молоді та спорту України щодо оскарження включення громадянки Російської Федерації Катерини Варнави до переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці. Відповідне рішення ухвалено судом через пропущення позивачем строків звернення до адміністративного суду", - ідеться в повідомленні.

У суді нагадують, що "Новий канал" просив суд скасувати наказ міністерства про доповнення переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці, на підставі звернення СБУ щодо включення до цього переліку громадянки РФ Катерини Варнави.

Також позивач просив суд визнати протиправним звернення СБУ до Міністерства культури, молоді та спорту України щодо внесення Катерини Варнави до вищевказаного переліку осіб.

Як повідомляв Укрінформ, Державне агентство України з питань кіно в 2019 році заборонило демонстрування і розповсюдження на території країни п'яти фільмів, в одному з яких знімався Володимир Зеленський.

Було заборонено показ російського фільму "Вісім перших побачень", оскільки там знімалася російська актриса Катерина Варнава, а вона внесена до переліку осіб, які створюють загрозу нацбезпеці України, через виступ в окупованому Криму.