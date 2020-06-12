Ткаченко пояснив, навіщо в Україні знімають російськомовні серіали

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко вважає, що російськомовні серіали, вироблені в Україні українською командою, сприяють розвитку української індустрії та економіки.

Про це він заявив в ефірі Громадського

"Виробництво великої кількості серіалів – це питання економіки для каналів... До російської мови долучається економіка, пов’язана з можливостями продажу цих (тобто російськомовних – ред.) серіалів Росії... Для мене в цьому дискурсі важливе інше: якщо продукт виробляється в Україні, українськими авторами, українськими режисерами, українськими акторами і навіть російською мовою – я вважаю, це на благо як індустрії, так і економіки", - наголосив очільник Мінкульту.

При цьому Ткаченко додав, що просувати українські ідеї та українські наративи можна виключно українською мовою.

Раніше міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко заявляв, що вітчизняні фільми, серіали, вистави та книжки мають бути україномовними.

Фото: Громадське