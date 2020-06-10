Уряд США у суді спробує скасувати підняття телеграфу з "Титаніка"

Уряд США спробує в судовому порядку домогтися скасування запланованої на серпень місії з підняття телеграфної машини із затонулого в 1912 році лайнера "Титанік".

Американська влада вважає, що така експедиція порушить закон і договір з Великобританією щодо збереження неушкодженим місця однією з найгучніших в історії катастроф, повідомляє "Радіо Свобода".

Американські адвокати 8 червня подали скаргу федеральному судді у Норфолку, штат Вірджинія.

Фірма з Атланти RMS Titanic Inc. планує витягти та відновити радіотехнічне обладнання судна, але для цього може знадобитися розрізати корпус "Титаніка". Адвокати стверджують, що фірма повинна отримати дозвіл від міністра торгівлі, перш ніж проводити дослідження або експедиції, які "фізично змінять або потурбують" місце катастрофи.

Угода з Великобританією, додають вони, регулює втручання до корпусу судна, щоб не завдати шкоди артефактам і будь-яких людським решткам.

Телеграф, розроблений Гульєльмо Марконі та встановлений на "Титаніку", був передовим технічним пристроєм для свого часу. Вперше винахідник продемонстрував свій апарат на початку 1896 року в Лондоні, передавши імпульсний сигнал з даху поштамту в іншу будівлю на відстань 400 метрів. У вересні того ж року Марконі провів перший публічний показ телеграфу на рівнині Солсбері, домігшись передачі радіограм на відстань 2,5 кілометра. Дальність сигналу постійно зростала.

Під час плавання Титаніка апарат передавав добрі побажання пасажирам. В останні години телеграф використовувався для посилання сигналів про допомогу. Оператор Джек Філліпс відмовився покинути свій пост і загинув. Про героїзм Філліпса в останні хвилини життя стало відомо завдяки його помічникові Гарольду Брайду, який вижив.

Нагадаємо: британський лайнер "Титанік" (RMS Titanic) затонув під час свого першого рейсу до США 15 квітня 1912 року, наткнувшись на айсберг в Північній Атлантиці. З більш ніж 2200 осіб, які знаходилися на борту, понад 1500 загинули.