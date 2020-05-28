Суд у США дозволив розкрити корпус "Титаніка", щоб дістати телеграф

Федеральний суддя США дозволив компанії RMS Titanic Inc. відправити експедицію до потонулого судна «Титанік», щоб вилучити з нього унікальний телеграф Марконі.

Про це повідомляє Business Insider.

«RMS Titanic Inc. ... планує відправити дистанційно керований апарат (ROV) у каюту Марконі - приміщення, з якого оператори подавали азбукою Морзе сигнали про допомогу після того, як корабель врізався в айсберг 108 років тому», - йдеться у повідомленні.

Суддя постановив, що бездротовий телеграф має «історичну, освітню, наукову та культурну цінність», тож експедиція виправдана.

«Якби не це радіо, ніякі сигнали лиха не могли б бути відправлені, ніхто б не вижив, і ми, можливо, ніколи б не знайшли "Титанік"», — сказав президент RMS Titanic Inc. Бреттон Ханчак.

Це рішення суду скасувало постанову 2000 року, яка забороняла розкривати корпус затонулого судна.

Як зазначається, команда вже готується до місії, яка має відбутися наприкінці серпня або у вересні, якщо буде безпечною в умовах пандемії коронавірусу.

Планується, що фахівці відправлять плавучого робота на судно, знайдуть потрібну каюту, зроблять знімки і використають спеціальний інструмент, прикріплений до робота, щоб вилучити отримання апарат. Роботу, можливо, доведеться розрізати частину комплекту Марконі.

«У даху багато отворів, і цілком можливо, що ми зможемо пробитися, якщо інструмент буде досить маленьким. Отже, ми розробили інструмент, який справді дуже тонкий, просувається крізь ці отвори в даху і, до певної міри, розкривається і може працювати тоді в великій кімнаті», — зазначив Ханчак.

Ця експедиція буде не першим глибоководним зануренням для RMS Titanic Inc. У компанії були права на вивчення місць аварії суден з 1980-х років, і раніше вона зібрала понад 5000 артефактів.

Водночас інші групи, включаючи Національне управління океанічних і атмосферних досліджень, виступили проти цієї комерційної місії, закликаючи до збереження місця аварії, які вони рекомендують вважати братською могилою.

«Титанік» — найбільше пасажирське судно світу класу «Олімпік» на час своєї побудови. Під час першого ж рейсу 15 квітня 1912 року лайнер зіткнувся з айсбергом в Атлантичному океані та затонув. Тоді загинуло 1517 осіб.

Ілюстрації з сайту Business Insider