Китайцям видадуть ваучерів на $1,7 мільярда для шопінгу та ресторанів

Пекін та інші китайські міста видадуть громадянам ваучери на загальну суму $1,7 млрд на шопінг та заклади харчування для стимулювання споживчої активності, рівень якої впав на тлі пандемії COVID-19.

Про це інформує Bloomberg.

"Пекін приєднався до десятків інших китайських міст та видаватиме громадянам купівельні ваучери, намагаючись заохотити споживчу активність після того, як роздрібна торгівля скоротилася унаслідок пандемії коронавірусу", - йдеться у повідомленні.

Видача ваучерів розпочнеться у суботу. Отримані купони можна використовувати як у точках роздрібної торгівлі, так і в інтернеті для покупок у галузях туризму, освіти, культури, спорту та громадського харчування.

Згідно з даними пекінського та національного статистичних бюро, протягом перших чотирьох місяців року роздрібні продажі у місті знизилися на 20,4%, що нижче за загальнокитайський показник - 16,2%.

Раніше такі ваучери вже отримали жителі щонайменше 50 китайських міст.

Фото: Xinhua/Ren Chao