Китайцям видадуть ваучерів на $1,7 мільярда для шопінгу та ресторанів
Про це інформує Bloomberg.
"Пекін приєднався до десятків інших китайських міст та видаватиме громадянам купівельні ваучери, намагаючись заохотити споживчу активність після того, як роздрібна торгівля скоротилася унаслідок пандемії коронавірусу", - йдеться у повідомленні.
Видача ваучерів розпочнеться у суботу. Отримані купони можна використовувати як у точках роздрібної торгівлі, так і в інтернеті для покупок у галузях туризму, освіти, культури, спорту та громадського харчування.
Згідно з даними пекінського та національного статистичних бюро, протягом перших чотирьох місяців року роздрібні продажі у місті знизилися на 20,4%, що нижче за загальнокитайський показник - 16,2%.
Раніше такі ваучери вже отримали жителі щонайменше 50 китайських міст.
Фото: Xinhua/Ren Chao