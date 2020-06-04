У Свято-Михайлівському монастирі на дзвонах виконали "Мелодію" Скорика

На дзвонах Свято-Михайлівського Золотоверхого монастиря в пам'ять про композитора Мирослава Скорика виконали один із найвідоміших його творів -"Мелодію".

Про це повідомляється на сторінці Православної церкви України у Facebook.

"Цього тижня Україну сколихнула скорботна новина: відійшов у вічність видатний український композитор Мирослав Скорик… Величний український музикант написав багато геніальних творів, відомих на весь світ. Тужливим та ліричним лейтмотивом цих днів для багатьох українців є визначна "Мелодія" композитора. Її звуки торкають струн наших сердець щоразу, коли вона лунає. Ми молимося за спокій його душі, а також проводжаємо великого майстра своєї справи вдячністю та пошаною, зігравши на дзвонах Свято-Михайлівського Золотоверхого монастиря його неперевершену "Мелодію", - ідеться в повідомленні.

На сторінці ПЦУ опубліковано також відеофрагмент "Мелодії" у виконанні та аранжуванні кандидата мистецтвознавства, члена європейської гільдії карильйоністів, викладача Київської Академії мистецтв Ірини Рябчун.

"Ваша музика тепер лунає із висоти, із небес, Маестро! Світла пам’ять!", - додали в ПЦУ.

Як повідомлялося, видатний український композитор Мирослав Скорик помер 1 червня на 82 році життя.

Відомий композитор, музикознавець, Герой України, народний артист України, лауреат премії ім. Шевченка. Був співголовою Спілки композиторів України (в 2006-2010 роках), художнім керівником Київської опери (2011-2016 рр). Найбільш відомими творами Скорика є опера "Мойсей" за поемою Івана Франка та балети "Повернення Батерфляй", "Перехрестя", "Каприси". Скорик є автором музики до відомого фільму Параджанова "Тіні забутих предків" та композиції "Мелодія ля мінор" до фільму "Високий перевал", яку називають духовним гімном України.