У Києві прощаються з композитором Мирославом Скориком

У середу, 3 червня, в Києві проходить церемонія прощання з видатним українським композитором Мирославом Скориком.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, прощання відбувається в Патріаршому соборі Воскресіння Христового Української греко-католицької церкви.

Вранці панахиду за Мирославом Скориком тут відслужив глава УГКЦ Святослав Шевчук. Увечері заупокійне богослужіння очолить владика Йосиф Мілян, єпископ-помічник Київської архієпархії.

Попрощатися до собору приходить чимало людей, серед них – і відомі політики, зокрема Віктор Ющенко, Петро Порошенко, Юлія Тимошенко, Микола Княжицький, представники творчої інтелігенції.

Прощання з Мирославом Скориком у Києві / Фото: Євген Котенко, Укрінформ

«Сьогодні Київ, завтра Львів... Уся Україна і весь світ прощаються з великою людиною, з великим митцем, з великим українцем Мирославом Скориком… Мої співчуття дружині маестро Адріані Ярославівні і всім, хто його близько знав, хто спілкувався з ним через музику. Це є велика втрата для України. Спочивайте з миром, Мирославе Михайловичу...», - сказав Петро Порошенко.

Імпресаріо композитора Олександр Пірієв, зокрема, розповів журналістам, що цьогоріч Мирослав Скорик підготував новий проєкт. «Він називається «Модест Мусоргський. Мирослав Скорик». Це будуть твори для фортепіано з оркестром, для саксофону з оркестром. З серією концертів виступлять молоді українські таланти», - сказав музичний продюсер.

Як повідомляв Укрінформ, прощання з Мирославом Скориком відбудеться також у Львові, де Маестро і буде похований. У Львові зі Скориком попрощаються у четвер, 4 червня, в Архікатедральному Соборі Святого Юра (площа Святого Юра, 5) з 11:30 до 21:00. Парастас відбудеться о 19:00 там же. Чин похорону відбудеться 5 червня на Личаківському кладовищі о 12:00.

Як повідомлялося, видатний український композитор Мирослав Скорик помер 1 червня на 82 році життя.

Відомий композитор, музикознавець, Герой України, народний артист України, лауреат премії ім. Шевченка. Був співголовою Спілки композиторів України (в 2006-2010 роках), художнім керівником Київської опери (2011-2016 рр). Найбільш відомими творами Скорика є опера «Мойсей» за поемою Івана Франка та балети «Повернення Батерфляй», «Перехрестя», «Каприси». Скорик є автором музики до відомого фільму Параджанова «Тіні забутих предків» та композиції «Мелодія ля мінор» до фільму «Високий перевал», яку називають духовним гімном України.

Для всіх, хто через загальнонаціональний карантин не може бути на прощанні з Маестро – організовано пряму трансляцію за підтримки ЖИВЕ телебачення Zhyve.t.