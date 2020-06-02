Рада хвилиною мовчання вшанувала пам'ять Скорика, Матвієнка і Давиденка

Народні депутати хвилиною мовчання вшанували пам'ять композитора Мирослава Скорика та політиків Анатолія Матвієнка і Валерія Давиденка.

Хвилину мовчання оголосив Голова Верховної Ради Дмитро Разумков після відкриття ранкового засідання парламенту у вівторок, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Півтора останніх тижні були наповнені великою кількістю сумних подій. Пішли з життя двоє наших колег - Анатолій Сергійович Матвієнко, він був народним депутатом шести скликань, і Валерій Миколайович Давиденко. І вчора не стало Мирослава Михайловича Скорика. Я пропоную вшанувати їхню світлу пам'ять", - сказав спікер.

Під час хвилини мовчання звучав фрагмент "Мелодії" Мирослава Скорика.

Як повідомлялося, 22 травня помер український політик, народний депутат Верховної Ради кількох скликань Анатолій Матвієнко.

Увечері 23 травня члена депутатської групи "Довіра" Валерія Давиденка з простреленою головою знайшла прибиральниця в туалеті його київського офісу. Кримінальне провадження відкрите й розслідується за статтею 115 Кримінального кодексу України - умисне вбивство.

1 червня на 81 році життя помер відомий український композитор Мирослав Скорик.