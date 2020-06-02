Рада хвилиною мовчання вшанувала пам'ять Скорика, Матвієнка і Давиденка

Рада хвилиною мовчання вшанувала пам'ять Скорика, Матвієнка і Давиденка

Укрінформ
Народні депутати хвилиною мовчання вшанували пам'ять композитора Мирослава Скорика та політиків Анатолія Матвієнка і Валерія Давиденка.

Хвилину мовчання оголосив Голова Верховної Ради Дмитро Разумков після відкриття ранкового засідання парламенту у вівторок, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Півтора останніх тижні були наповнені великою кількістю сумних подій. Пішли з життя двоє наших колег - Анатолій Сергійович Матвієнко, він був народним депутатом шести скликань, і Валерій Миколайович Давиденко. І вчора не стало Мирослава Михайловича Скорика. Я пропоную вшанувати їхню світлу пам'ять", - сказав спікер.

Під час хвилини мовчання звучав фрагмент "Мелодії" Мирослава Скорика.

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Як повідомлялося, 22 травня помер український політик, народний депутат Верховної Ради кількох скликань Анатолій Матвієнко.

Увечері 23 травня члена депутатської групи "Довіра" Валерія Давиденка з простреленою головою знайшла прибиральниця в туалеті його київського офісу. Кримінальне провадження відкрите й розслідується за статтею 115 Кримінального кодексу України - умисне вбивство.

1 червня на 81 році життя помер відомий український композитор Мирослав Скорик.

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