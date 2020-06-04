Forbes назвав світових зірок, які заробляють найбільше

Журнал Forbes представив ТОП-100 найбільш високооплачуваних зірок світу.

Відповідний рейтинг видання опублікувало на сайті.

Як зазначається, найвисокооплачуваніші світові знаменитості заробили у сукупності $6,1 мільярда без урахування податків і зборів. Це на 200 мільйонів доларів менше у порівнянні з торішнім рейтингом.

Видання зауважує, що на доходи зірок вплинули обмеження, введені через пандемію коронавірусу у світі.

Найзаможнішою зіркою світу стала модель Кайлі Дженнер, яка заробила $590 млн. Як пише видання, хоч Дженнер «роками перебільшувала масштаби свого бізнесу», отримані кошти від продажу 51% своєї косметичної компанії є реальними грошима.

На другій сходинці опинився репер Каньє Вест, який заробив $170 млн. Найбільшу частину доходів він отримав від угоди з виробництва кросівок Yeezy з Adidas.

У трійку також потрапив тенісист Роджер Федерер, який заробив $106,3 млн. Він став першим представником цього виду спорту, який зайняв перше місце серед спортсменів.

У першу десятку найзаможніших селебритіс світу увійшли: Кріштіану Роналду ($105 млн), Ліонель Мессі ($104 млн), Неймар ($95 млн), Тайлер Перрі ($97 млн), Говард Стерн ($90 млн), Леброн Джеймс ($88 млн) і Дуейн Джонсон ($87,5 млн).

Фото: Thaddaeus McAdams / FilmMagic / Getty Images