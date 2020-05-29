Федерер очолив рейтинг найбільш високооплачуваних спортсменів - Forbes

Швейцарський тенісист Роджер Федерер очолив рейтинг найбільш високооплачуваних спортсменів 2020 року за версією авторитетного американського фінансово-економічного журналу Forbes.

До вирахування податків Федерер заробив за рік $106,3 млн, повідомляє офіційний сайт Forbes.

Ця сума складається з призових і рекламних контрактів. Федерер став першим тенісистом на чолі рейтингу Forbes завдяки спонсорам та доходам від реклами, які склали $100 млн.

Отримати більше призових Роджер не зміг, так як сезон в тенісі припинений через пандемію коронавірусу ще в березні. "Ролан Гаррос" і Вімблдон не було проведено. Тенісні змагання мають поновитися 31 липня, але немає гарантії, що відбудеться Відкритий чемпіонат США (US Open), старт якого запланований на 24 серпня в Нью-Йорку.

Завдяки рекламним контрактам Федерер обійшов нападника італійського "Ювентуса" португальця Кріштіану Роналду ($105 млн) і форварда іспанської "Барселони" аргентинця Ліонеля Мессі ($104 млн).

Фото: Getty Images.