Меган Маркл прокоментувала протести через смерть афроамериканця Флойда

Меґан Маркл, герцогиня Сассекська та дружина британського принца Гаррі вперше прокоментувала протести у США та смерть афроамериканця Джорджа Флойда від рук поліції.

Вона виклала в Instagram відповідне відеозвернення до учнів школи Immaculate Heart High School (школа Непорочного серця) в Лос-Анджелесі, де Маркл колись навчалася.

«Те, що весь останній тиждень відбувається в нашій країні, в нашому штаті і нашому рідному місті Лос-Анджелесі, просто немислимо… Я не була впевнена, що саме я можу вам сказати. Я хотіла підібрати правильні слова і щиро переживала, що не зможу цього зробити або що їх розберуть на уривки. І тоді я зрозуміла, що єдине, що можна зробити неправильно, це нічого не сказати. Тому що життя Джорджа Флойда було цінним, життя Бреони Тейлор була цінним, життя Філанд Кастільо мало значення, життя Таміра Райса мало значення, і ще багатьох інших людей, чиї імена ми знаємо і не знаємо», - заявила герцогиня.

Вона заявила, що їй шкода, що світ повний несправедливості, а нове покоління зростає у світі, в якому досі подібні речі можуть статися.

За її словами, незважаючи на ситуацію, що склалася в США, у нового покоління є можливість це виправити.

«Ви зможете використовувати свій голос ще сильніше, ніж будь-коли, тому що більшості з вас вже виповнилося 18, а комусь скоро виповниться, і у вас всіх з'явиться право голосувати на виборах. Ви будете відчувати співчуття до тих, хто не бачить світ через ту ж призму, що і ви. Тому що завдяки знанням, отриманим в католицькій школі Immaculate Heart High School, ви теж зрозумієте, що життя темношкірих щось значить», - заявила Меган Маркл.

Як повідомляв Укрінформ, 46-річний афроамериканець загинув 25 травня в Міннеаполісі відразу після того, як його затримали при спробі розплатитися в магазині банкнотою, яку продавці вважали фальшивою.

Один із поліцейських притиснув його до асфальту, надавивши коліном на горло. Флойд заявляв, що не може дихати, після чого йому викликали швидку допомогу.

Пізніше чоловік помер в лікарні. Відразу після інциденту в багатьох американських містах спалахнули вуличні протести з погромами та актами вандалізму, які тривають досі.

Фото: АА