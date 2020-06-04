Меган Маркл прокоментувала протести через смерть афроамериканця Флойда
Вона виклала в Instagram відповідне відеозвернення до учнів школи Immaculate Heart High School (школа Непорочного серця) в Лос-Анджелесі, де Маркл колись навчалася.
«Те, що весь останній тиждень відбувається в нашій країні, в нашому штаті і нашому рідному місті Лос-Анджелесі, просто немислимо… Я не була впевнена, що саме я можу вам сказати. Я хотіла підібрати правильні слова і щиро переживала, що не зможу цього зробити або що їх розберуть на уривки. І тоді я зрозуміла, що єдине, що можна зробити неправильно, це нічого не сказати. Тому що життя Джорджа Флойда було цінним, життя Бреони Тейлор була цінним, життя Філанд Кастільо мало значення, життя Таміра Райса мало значення, і ще багатьох інших людей, чиї імена ми знаємо і не знаємо», - заявила герцогиня.
Вона заявила, що їй шкода, що світ повний несправедливості, а нове покоління зростає у світі, в якому досі подібні речі можуть статися.
“𝐓𝐡𝐞 𝐨𝐧𝐥𝐲 𝐰𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐢𝐧𝐠 𝐭𝐨 𝐬𝐚𝐲 𝐢𝐬 𝐭𝐨 𝐬𝐚𝐲 𝐧𝐨𝐭𝐡𝐢𝐧𝐠” "𝘛𝘩𝘦 𝘧𝘪𝘳𝘴𝘵 𝘵𝘩𝘪𝘯𝘨 𝘐 𝘸𝘢𝘯𝘵 𝘵𝘰 𝘴𝘢𝘺 𝘵𝘰 𝘺𝘰𝘶 𝘪𝘴 𝘵𝘩𝘢𝘵 𝘐’𝘮 𝘴𝘰𝘳𝘳𝘺. 𝘐’𝘮 𝘴𝘰 𝘴𝘰𝘳𝘳𝘺 𝘺𝘰𝘶 𝘩𝘢𝘷𝘦 𝘵𝘰 𝘨𝘳𝘰𝘸 𝘶𝘱 𝘪𝘯 𝘢 𝘸𝘰𝘳𝘭𝘥 𝘸𝘩𝘦𝘳𝘦 𝘵𝘩𝘪𝘴 𝘪𝘴 𝘴𝘵𝘪𝘭𝘭 𝘱𝘳𝘦𝘴𝘦𝘯𝘵” "You are going to lead with love, you are going to lead with compassion, you are going to use your voice." Meghan Markle virtually delivered a graduation speech to her old school, Immaculate Heart High School and Middle School in Los Angeles, that addressed the current protests against racism and police brutality in the United States and her own history as a biracial woman growing up in California. “George Floyd's life mattered, and Breonna Taylor's life mattered, and Philando Castile's life mattered, and Tamir Rice's life mattered, and so did so many other people whose names we know and whose names we don't know. Stephon Clark. His life mattered." "You are equipped, you are ready, we need you and you’re prepared”
За її словами, незважаючи на ситуацію, що склалася в США, у нового покоління є можливість це виправити.
«Ви зможете використовувати свій голос ще сильніше, ніж будь-коли, тому що більшості з вас вже виповнилося 18, а комусь скоро виповниться, і у вас всіх з'явиться право голосувати на виборах. Ви будете відчувати співчуття до тих, хто не бачить світ через ту ж призму, що і ви. Тому що завдяки знанням, отриманим в католицькій школі Immaculate Heart High School, ви теж зрозумієте, що життя темношкірих щось значить», - заявила Меган Маркл.
Як повідомляв Укрінформ, 46-річний афроамериканець загинув 25 травня в Міннеаполісі відразу після того, як його затримали при спробі розплатитися в магазині банкнотою, яку продавці вважали фальшивою.
Один із поліцейських притиснув його до асфальту, надавивши коліном на горло. Флойд заявляв, що не може дихати, після чого йому викликали швидку допомогу.
Пізніше чоловік помер в лікарні. Відразу після інциденту в багатьох американських містах спалахнули вуличні протести з погромами та актами вандалізму, які тривають досі.
Фото: АА