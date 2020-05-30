Кінофестиваль у Торонто змінює формат

Міжнародний кінофестиваль у Торонто цьогоріч дещо змінить свій формат, але не переходитиме повністю в онлайн-режим.

Про це під час онлайн-обговорення заявила виконавчий директор кінофестивалю Джоана Віценте, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Звісно, як і всі інші, ми розробляємо для фестивалю цифрову платформу. Водночас ми досі плануємо провести й певний фізичний фестиваль”, - сказала Віценте.

Водночас вона наголосила, що порівняно з попередніми роками, фестиваль точно виглядатиме інакше.

“Ми намагаємося зрозуміти, як створити неймовірні враження нашій аудиторії, це - головне”, - наголосила виконавчий директор.

Віценте додала, що організатори Міжнародного кінофестивалю у Торонто намагаються переймати досвід подібних заходів з інших регіонів.

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“Ми навчаємося у наших колег, яким довелося швидко викручуватися. Фестивалі, що відбувалися у березні та квітні, мали терміново створювати цифрові версії”, - зауважила вона.

Міжнародний кінофестиваль у Торонто відбувається щороку на початку вересня. У 2020 році він відзначатиме свою 45 річницю.