Заявки на участь в індустріальній секції кінофестивалю в Торонто приймають до 8 червня

Триває прийом заявок на участь в індустріальній секції Міжнародного кінофестивалю в Торонто — TIFF Filmmaker Lab.

Про це повідомляє пресслужба Держкіно.

«Дедлайн безкоштовної подачі заявки - 1 червня, дедлайн пізньої подачі заявки - 8 червня (вартість $35)», - ідеться у повідомленні.

Як зазначається, щороку 20 відібраних режисерів отримують винятковий досвід професійного розвитку свого проєкту і водночас можливість інтегруватися до світової кіноспільноти. Учасників навчатимуть всесвітньо відомі режисери та запрошені гості. Чотириденна програма (9 – 12 вересня) орієнтована на повнометражні художні фільми та відбувається у рамках Міжнародного кінофестивалю в Торонто.

Подати заявку та дізнатися деталі програми TIFF Filmmaker Lab можна за посиланням.