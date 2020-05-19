Кінофестиваль "Відкрита ніч. Дубль 23" продовжив прийом заявок

Кінофестиваль «Відкрита ніч. Дубль 23» продовжив відбір фільмів у конкурсну програму до 15 червня.

Про це повідомляє пресслужба Держкіно.

«Команда кінофестивалю "Відкрита ніч" ухвалила рішення продовжити термін прийому стрічок на конкурс. Ми впевнені, що, незважаючи на всі виклики сьогодення, кінофестиваль «Відкрита ніч» відбудеться у 2020 році, що завдяки підтримці наших партнерів українське кіно знайде свого глядача й у великому мегаполісі, і у маленькому селі. Переконані, що й цього року спільно з глядачами відкриємо нові імена майбутніх зірок кіно, тому закликаємо режисерів поспішати та подавати фільми на фестиваль до 15 червня», - закликають організатори фестивалю.

Як зазначається, усі фільми, що братимуть участь у конкурсі, змагатимуться за дві фінансові нагороди: головну нагороду фестивалю – 100 000 гривень, наданих генеральним партнером "Райффайзен Банком Аваль", та кошти, зібрані у «Фонді взаємодопомоги».

До участі у конкурсі приймаються ігрові, неігрові та анімаційні стрічки. Конкурсна програма збирає фільми та відеороботи: україномовні; двомовні (які відображають сучасну, реально існуючу мовну ситуацію); будь-які фільми та відеороботи українського виробника за умови, що іншомовні герої фільму дубльовані або озвучені українською мовою.

Хронометраж фільмів та відеоробіт не може перевищувати 20 хвилин. Обов’язкова наявність англійських субтитрів.

Заповнити онлайн-форму заявки можна на офіційному сайті фестивалю до 15 червня.

«Відкрита Ніч» – це унікальний український фестиваль, який є лабораторією молодих українських талантів та пошуку нестандартних художніх рішень. Фестиваль знайомить глядача з українським кіно впродовж 23-х років. З 1997 року захід проходить за підтримки Державного агентства України з питань кіно.