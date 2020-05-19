Булінг та коронавірус: на Чілдрен Кінофесті покажуть 10 фільмів, знятих дітьми

У рамках сьомого щорічного фестивалю мистецтва кіно для дітей та підлітків «Чілдрен Кінофест» вчетверте відбудеться показ фільмів, створених дітьми.

Про це повідомляє пресслужба фестивалю.

«Десять картин-фіналістів фестивального конкурсу буде показано онлайн на сайті childrenkinofest.com – глядачам запропонують проголосувати за найкращий фільм, який отримає приз глядацьких симпатій», - ідеться у повідомленні.

Як зазначається, до складу Почесного журі конкурсу увійшли українські кінематографісти: продюсерка та директорка Одеського міжнародного кінофестивалю Юлія Сінькевич, зірка серіалу «Перші ластівки» актор Максим Самчик і аніматор Олег Маламуж, автор стрічки «Викрадена принцеса».

Четвертий конкурс дитячих фільмів, оголошений восени 2019 року, зібрав понад 220 заявок з усієї України. З них було відібрано по 5 фіналістів у двох категоріях – від 7 до 10 років і від 11 до 14. Цього року за кількістю фіналістів лідирують режисерки-дівчата (7 робіт), половина фільмів створено в різних стилях анімації.

Серед тем, яким присвятили свої фільми юні режисери – булінг, екологічна свідомість, пандемія коронавірусу. Лідерами за кількістю заявок стали Київська, Харківська, Дніпропетровська та Львівська області.

На онлайн-церемонії закриття фестивалю 7 червня почесне журі назве Найкращий український дитячий фільм, який отримає нагороду у розмірі 20 000 гривень, а також лауреатів премій за найкращий фільм у кожній з вікових категорій (5 000 гривень) та Призу глядацьких симпатій (10 000 гривень). Усі фіналісти конкурсу отримають іменні сертифікати.

Фіналісти: «Білочка Софія», реж. Таїна Щегельська, 9 років, Кам'янець-Подільський; «Блогери», реж. Анастасія Мацегора, 10 років, Харків; «Мяяяу», реж. Юлія Василюк, 9 років, Івано-Франківська область; «Історія НЕЧТО», реж. Василиса Найдьонова, Всеволод Неймирок, 8 років, Харків; «EXCHANGE», реж. Аврора Гайдоба, Мирослава Скрипка, 9 років, Київ; «Три бажання», реж. Михайло Грищенко, 13 років, Суми; «Марсіанські емляни», реж. Антон Стульніков, 13 років, Запоріжжя; «Пандемія», реж. Елеонора Чолак, 13 років, Білгород-Дністровський; «День пінгвіна», реж. Олена Пушкарьова, 12 років, Дніпро; «Сузір'я єдинорога», реж. Влада Березанська, 14 років, Фастів.

Як повідомлялося, цьогоріч «Чілдрен Кінофест» вперше відбудеться онлайн – з 29 травня по 7 червня на сайті childrenkinofest.com. За традицією, до конкурсної програми увійшло сім фільмів для глядачів від 4 років, відібраних на найбільших європейських кінофорумах.

Почесним послом фестивалю у 2020 році став музикант, продюсер, автор пісень і фронтмен гурту «Бумбокс» Андрій Хливнюк.