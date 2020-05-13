"Фокстер & Макс" і "Тім Талер": Чілдрен кінофест оголосив програму

Кінофестиваль для дітей та підлітків «Чілдрен кінофест», який цьогоріч відбудеться онлайн, оголосив програму.

Фестиваль пройде із 29 травня по 7 червня на сайті www.childrenkinofest.com, повідомляє організатор фестивалю - кінокомпанія Артхаус Трафік.

«За традицією, до конкурсної програми увійшло сім фільмів для глядачів від 4 років, відібраних на найбільших європейських кінофорумах. Переможця фестивалю визначає його аудиторія – після перегляду фільмів глядачам буде запропоновано оцінити свої враження», - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, Україну в конкурсній програмі фестивалю представляє фантастична пригодницька стрічка «Фокстер & Макс» Анатолія Матешка (виробництва Pronto film). Головний герой фільму дванадцятилітній школяр Макс знаходить балончик з нанофарбами, і малює графіті собаки. Неочікувано малюнок оживає та перетворюється на пса-наноробота з суперможливостями.

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Для старшої аудиторії «Чілдрен кінофест» пропонує подорож на рок-фестиваль у Норвегії – із підлітками-героями роуд-муві «Лос Бандо», яке претендувало на здобуття «Кришталевого ведмедя» за найкращий художній фільм для юнацтва на Берлінському кінофестивалі.

У програмі «Чілдрен кінофесту» покажуть два анімаційних фільми. Найменших глядачів чекає «Сіпсік – лялька-друг» – екранізація знаменитої серії розповідей, яка стала символом дитячої літератури Естонії. «Гол!» – стрічка, створена в найкращих традиціях британської анімації, про маленького кротика, який мріє стати футболістом, а не шахтарем, як усі його родичі.

Також до програми увійшли німецьке фентезі «Тім Талер, або Проданий сміх», австралійський сімейний фільм «Мій друг містер Персіваль» та нідерландсько-німецька драма «Салон краси Ромі».

Також повідомляється, що спеціальною подією до Дня захисту дітей (1 червня), організованою фестивалем спільно з Новим каналом, стане онлайн-прем'єра переможця «Чілдрен кінофесту» минулого року – анімаційного фентезі «Викрадена принцеса» Олега Маламужа (виробництва студії Animagrad). Хітова українська стрічка розповідає історію доньки київського князя, викраденої злим чаклуном, та мандрівного музиканта, який намагається її врятувати. Ролі у фільмі озвучили Олексій Завгородній, Надя Дорофєєва, Сергій Притула, Юрій Горбунов та посол «Чілдрен кінофесту» 2019 року Олег «Фагот» Михайлюта. На сайті фестивалю фільм можна буде переглянути з 1 по 7 червня включно.

Ретроспективним показом фестивалю стане добірка фільмів Жоржа Мельєса – одного із засновників світового кінематографа, першого в історії автора спецефектів та монтажних фокусів.

У межах фестивалю вже вчетверте відбудеться Конкурс дитячих фільмів. За традицією, переможців визначать журі українських кінематографістів – продюсерка та директорка Одеського міжнародного кінофестивалю Юлія Сінькевич, зірка серіалу «Перші ластівки» актор Максим Самчик та аніматор Олег Маламуж, автор стрічки «Викрадена принцеса». Глядачам показу дитячих короткометражних фільмів також запропонують проголосувати онлайн та обрати переможця в номінації «Приз глядацьких симпатій» – автори найкращого фільму у цій категорії отримають 10 тисяч гривень. Фіналістів буде оголошено 19 травня.

Почесним послом фестивалю у 2020 році став музикант, продюсер, автор пісень і фронтмен гурту «Бумбокс» Андрій Хливнюк.

Усі покази – безкоштовні, за попередньою реєстрацією на сайті. Покази конкурсної програми триватимуть протягом 7 днів, переглянути їх можна буде у будь-який зручний час. Фільм-ретроспектива та роботи фіналістів конкурсу дитячих короткометражних фільмів, які входять до складу позаконкурсної програми, будуть доступні для перегляду як спецподії за розкладом – протягом одного дня.