У мережі відбулася прем'єра стрічки Сергія Лозниці про похорон Сталіна

Телеканал "Настоящее время" здійснив прем’єрний показ документального фільму українського режисера Сергія Лозниці "Державний похорон".

Про це йдеться на сайті телеканалу.

Картина ґрунтується на архівних матеріалах, знятих в СРСР з 5 до 9 березня 1953 року, коли країна ховала Йосипа Сталіна. У фільмі використана офіційна кінохроніка і кадри, які довгий час залишалися засекреченими.

"Я з багатьма людьми розмовляв, свідками похорону, і багато хто говорить те саме, що і (російський поет Йосип) Бродський у своєму есе. Бродський пише про те, що творилося в класі, коли їх на коліна поставили, наказали їм ридати. Але потрібно бути Бродським, щоб відсторонитися від всього цього, не оплакувати фюрера", – розповів Лозниця про процес підготовки картини.

Фільм "Державний похорон" був показаний на Венеційському кінофестивалі, фестивалі в Торонто і "Артдокфесті".

Нагадаємо: Сергій Лозниця – один з найвідоміших сучасних режисерів, володар призів Каннського і ще десятків інших престижних кінофестивалів світу як за документальне, так і за ігрове кіно. Лозниця народився в білоруському місті Барановичі, в Білорусі, закінчив школу і перший університет у Києві, навчався кінематографії в Москві, нині живе в Німеччині.