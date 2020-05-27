У Мексиці знайшли рештки 60 мамонтів

Поблизу міста Мехіко, де планують побудувати аеропорт, археологи мексиканського Національного інституту антропології та історії знайшли рештки 60 мамонтів.

Про це повідомляє АР.

«Археологи знайшли кістки близько 60 мамонтів на території аеропорту, що будується на північ від Мехіко, поблизу розташованих людиною "пасток", де минулого року вже було знайдено рештки понад десяти мамонтів», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, археологи ведуть розкопки у трьох районах з жовтня минулого року, саме тоді почалися роботи з перетворення старої військової аеробази в цивільний аеропорт. Десь через пів року були знайдені кістки 60 величезних вимерлих травоїдних тварин.

Проєкт аеропорту планується завершити у 2022 році, після чого розкопки припиняться.

Розкопки проводять на березі стародавнього озера Ксалтокан, яке вже зникло. Вчені вважають, що біля мілководного озера росла велика кількість трави, очерету, що приваблювало мамонтів, які могли з'їсти 150 кг трави за день.

Нові рештки стародавніх тварин знайшли за 10 кілометрів від мамонтових ям, виявлених торік. Як вважається, дві ями глибиною 2 метри викопали люди 15 тисяч років тому, щоб спіймати мамонтів. Спочатку археологи знайшли в ямах рештки 14 мамонтів.

Вчені поки не знайшли підтвердження того, що 60 мамонтів вбили саме люди.

За словами археолога Санчеса Нави, останні нещодавно знайдені мамонти, ймовірно, застрягли в бруді стародавнього озера і померли або їх з'їли інші тварини.

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Стародавні люди могли заганяти мамонтів у болота, які використовували як природні пастки. Рештки ще будуть досліджувати на предмет цього. «Раніше ми думали, що мамонти з'являються (у раціоні первісної людини — ред.) випадково. Але, можливо, вони були частиною щоденного раціону людини», — сказав Нава.

Він вважає, що велика кількість решток тварин дозволить вченим також дослідити, як харчувалися і розмножувалися мамонти.

Фото: Instituto Nacional de Antropología e Historia