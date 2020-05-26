Джоан Роулінг опублікувала перші частини повісті, написаної понад 10 років тому

Британська письменниця Джоан Роулінг опублікувала в Інтернеті перші дві частини казкової повісті "Ікабог" (The Ickabog), написаної понад 10 років тому.

Про це авторка написала у Twitter.

«Я маю для вас невелике оголошення, але перед тим, як я почну, хочу запобігти можливій плутанині – це не спін-офф «Гаррі Поттера». Понад 10 років тому я написала окрему казку «Ікабог». Я завжди хотіла опублікувати її, але після останньої книги про Поттера я написала ще два романи для дорослих і після певних вагань вирішила, що вони повинні побачити світ наступними. Донедавна єдиними людьми, що читали історію про Ікабога, були двоє моїх молодших дітей», - розповіла Роулінг.

За словами письменниці, рукопис багато років пролежав на горищі її будинку.

Роулінг вирішила зробити казку безкоштовною, що стане подарунком для дітей і підлітків, які змушені проводити час «під замком» на час карантину.

Вона також закликала дітей надсилати малюнки, найкращі з яких проілюструють фізичну книгу, що вийде у листопаді.

Гонорари за опубліковані книги Роулінг передасть організаціям, які допомагають найбільш постраждалим від COVID-19 групам.