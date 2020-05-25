За два місяці карантину в Україні завершили зйомки фільму "Простір/Space"

В Україні за час карантину в онлайн-режимі відбулися зйомки повнометражного ігрового фільму «Простір/Space».

Про це Укрінформу повідомив режисер стрічки Дмитро Томашпольський.

«23 травня 2020 року «Кінокомпанія Гагарін Медіа» завершила знімальний період повнометражного ігрового фільму в жанрі фантастики - «Простір/Space». Зйомки тривали майже два місяці в умовах ізоляції під час пандемії COVID-19. Всі, хто брав участь у процесі, перебували у своєму просторі і спілкувалися з автором фільму Дмитром Томашпольським онлайн. Продюсер стрічки – Олена Дем’яненко», - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, артисти знімали на смартфон або фотоапарат себе самі, іноді за допомогою близьких, які перебували разом з ними у карантині. Кожен наступний епізод сценарію повідомлявся виконавцям напередодні чергового знімального дня. Актори самі вирішували, які саме дії виконувати у запропонованих обставинах. Потім матеріал надсилався режисеру.

Як розповів Дмитро Томашпольський у коментарі Укрінформу, також актори не знали, який розвиток наступних подій запропонує автор фільму, як і автор фільму отримував несподіване для себе рішення акторами.

«Наш фільм – це жива істота, якою не ми керуємо. Фільм керує нами. Це – живе кіно, яке робиться вільними людьми, бо ми не від чого не залежимо», - сказав режисер.

За його словами, фільм розповідає про контакт з НЛО, який, за збігом обставин, стався саме в період карантину 2020 року; про те, що сталося з героями, як це вплинуло на їх життя.

«Фінал фільму - непередбачуваний і несподіваний», - стверджує Томашпольський, не розкриваючи інтригу.

Водночас він додає, що стрічка є своєрідною екранізацією статті Карла Густава Юнга «Синхронічність» про незвичайні збіги або випадковості, що не надаються поясненню. Ідеєю фільму можуть слугувати слова цього відомого швейцарського психолога та мислителя: «Той, хто дивиться поза собою, спить; той, хто починає дивитися всередину себе, прокидається».

У фільмі знялося 67 артистів. Зйомки проходили у 76-ти локаціях у Києві та Київській області, Одесі, Тернополі, Запоріжжі, Богуславі, Вільнюсі. Знято близько 700 годин матеріалу. З нього, як зазначає Томашпольський, було змонтовано семихвилинний короткий метр «What am I?», що взяв участь у міжнародному фестивалі фантастичних фільмів FANTASPOA у Бразилії.

«Це стало промоцією повнометражної версії фільму, на яку вже чекають. Наразі розпочинається монтаж стрічки. Завершення виробництва «Простір/Space» планується восени цього року», - поінформував режисер.

Він також повідомив, що стрічку вже запросили кілька міжнародних кінофестивалів.

Як повідомляв Укрінформ, вже на другий день карантину Дмитро Томашпольський – автор давно очікуваного езотеричного детективу «Сторонній» та співавтор (разом з дружиною, кінорежисеркою Оленою Дем’яненко) стрічки «F 63.9. Хвороба кохання» – почав шукати сценарну ідею для свого нового кіно. Унікальність фільму в тому, що його планувалося зняти в умовах ізоляції всієї творчої групи. Вже через добу після оголошення кастингу митець отримав понад сотню акторських онлайн-проб.