Трилер "Сторонній" повезуть на кінофестиваль у Фінляндію

Європейська прем’єра стрічки Дмитра Томашпольського “Сторонній” відбудеться на Haapsalu Horror and Fantasy Film Festival (HÕFF), який створює команда Tallinn Black Nights Film Festival.

Про це повідомляє пресслужба Держкіно.

“HÕFF входить до Європейської федерації кінофестивалей жанру фантастики The Méliès International Festivals Federation (MIFF). Цього року в програмах фестивалю – 35 фільмів із 15 країн світу, а серед гостей – цьогорічний тріумфатор “Оскара” Пон Джун-Хо, який покаже свій відомий хоррор “Thе Host”, - ідеться у повідомленні.

Як зазначається, Україну на фестивалі представлять автор сценарію та режисер-постановник фільму “Сторонній” Дмитро Томашпольський та продюсер картини Олена Дем’яненко.

15-ий Хаапсалуський фестиваль фільмів жахів та фантастики HÕFF відбудеться з 30 квітня по 3 травня 2020 року в місті Хаапсалу (Естонія).

За сюжетом, команда синхронного плавання зникає під водою у басейні під час виступу, а пацієнтка водолікарні зникає під час прийому хвойно-перлинної ванни. Яким чином ці справи пов’язані між собою та до чого тут лялька з живим волоссям? Це доведеться розслідувати інспектору Глуховській, у кар’єрі якої немає жодної нерозкритої справи. А ще – їй доведеться з’ясувати, хто вона насправді.

Головні ролі у фільмі виконали Анастасія Євтушенко та Даша Трегубова. Стрічку створено “Кінокомпанією Гагарін Медіа” за підтримки Державного агентства України з питань кіно.

Фільм “Сторонній”/ “Stranger” вже має у доробку 9 нагород та участь у міжнародних кінофестивалях у США, Канаді, Колумбії, Японії, Південній Кореї та Індії.

В українському кінопрокаті стрічка очікується восени 2020 року.