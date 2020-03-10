Трилер "Сторонній" повезуть на кінофестиваль у Фінляндію
Про це повідомляє пресслужба Держкіно.
“HÕFF входить до Європейської федерації кінофестивалей жанру фантастики The Méliès International Festivals Federation (MIFF). Цього року в програмах фестивалю – 35 фільмів із 15 країн світу, а серед гостей – цьогорічний тріумфатор “Оскара” Пон Джун-Хо, який покаже свій відомий хоррор “Thе Host”, - ідеться у повідомленні.
Як зазначається, Україну на фестивалі представлять автор сценарію та режисер-постановник фільму “Сторонній” Дмитро Томашпольський та продюсер картини Олена Дем’яненко.
15-ий Хаапсалуський фестиваль фільмів жахів та фантастики HÕFF відбудеться з 30 квітня по 3 травня 2020 року в місті Хаапсалу (Естонія).
За сюжетом, команда синхронного плавання зникає під водою у басейні під час виступу, а пацієнтка водолікарні зникає під час прийому хвойно-перлинної ванни. Яким чином ці справи пов’язані між собою та до чого тут лялька з живим волоссям? Це доведеться розслідувати інспектору Глуховській, у кар’єрі якої немає жодної нерозкритої справи. А ще – їй доведеться з’ясувати, хто вона насправді.
Головні ролі у фільмі виконали Анастасія Євтушенко та Даша Трегубова. Стрічку створено “Кінокомпанією Гагарін Медіа” за підтримки Державного агентства України з питань кіно.
Фільм “Сторонній”/ “Stranger” вже має у доробку 9 нагород та участь у міжнародних кінофестивалях у США, Канаді, Колумбії, Японії, Південній Кореї та Індії.
В українському кінопрокаті стрічка очікується восени 2020 року.