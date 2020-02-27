Вийшов офіційний трейлер фільму Сенцова та Сеітаблаєва “Номери”

Презентовано перший офіційний трейлер фільму “Номери” режисерів Олега Сенцова та Ахтема Сеітаблаєва.

Як повідомляє пресслужба Держкіно, трейлер розміщено на YouTube.

“Прем’єра фільму “Номери” в Україні запланована на осінь 2020 року”, - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, фільм за однойменною п’єсою Олега Сенцова був зрежисований дистанційно і є унікальним явищем для української кіноіндустрії. Над стрічкою працював тандем двох режисерів — Олега Сенцова, який під час роботи над фільмом перебував у колонії суворого режиму на півночі Росії, та Ахтема Сеітаблаєва, який допомагав втілювати задум на знімальному майданчику разом з продюсеркою фільму Анною Паленчук.

Як повідомлялося, “Номери” - це розповідь про ув’язнене суспільство, яке намагається побороти свої страхи та здобути свободу. У світі Номерів усе підпорядковане суворій системі й верховному правителю – Нулю. Десять героїв вже звикли бігти по колу, робити все відповідно до книги Правил. У них немає можливості вибирати, як жити й кого любити. Але життя змінюється з появою нового жителя, якому не відомі ці закони. Це руйнує спокій пасивної влади. Раптово непохитна віра Номерів розколюється на шматки.

Фільм створений у копродукції України (435 FILMS за підтримки Міністерства культури України), Польщі (Apple Film Production за підтримки Polish Film Institute), Чехії (Česká Televize) та Франції (Canal+).

Світова прем’єра фільму “Номери” відбулася 18 та 21 лютого в рамках програми спеціальних показів ювілейного Берлінського кінофестивалю Berlinale Special за участю режисерів Олега Сенцова та Ахтема Сеітаблаєва, продюсерів Анни Паленчук, Даріуша Яблонського, Ізабели Войцик та Віолети Камінської, композитора Милоша Єлича, режисера монтажу Ярослава Камінського, художника-постановника Кирила Шувалов, акторів Євгена Черникова, Агати Ларіонової, Олександри Бегми та Віктора Андрієнка.

Стрічка отримала схвальні відгуки від почесних гостей та критиків. Авторитетні видання Screen Daily та Cineurope особливо відзначили талановиту акторську гру та лякаючу пророчу актуальність подій фільму в сучасному світі, враховуючи той факт, що п’єса була написана Олегом Сенцовим у 2011 році ще до ув’язнення.