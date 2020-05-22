FILM.UA повернеться в кінотеатри з "антикризовим пакетом"

Група компаній FILM.UA поверне в кінотеатри шість своїх успішних стрічок, а також фільм «Черкаси», прокат якого перервав карантин.

Про це повідомляє сайт FILM.UA Group.

«Кінотеатри України будуть відновлювати свою діяльність, проте існує суттєва нестача контенту - через пандемію коронавірусу багато релізів перенесено на другу половину 2020-го - 2021 рік. Один із лідерів кіноринку України FILM.UA Group пропонує до повторного кінопрокату пакет своїх найбільш успішних фільмів, а весь прибуток від проданих квитків залишатиметься кінотеатрам. Разом з цим планується відновлення показів воєнної драми «Черкаси», перерваних карантином», - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, в «антикризовий пакет» входять такі повнометражні картини FILM.UA: «Сторожова застава», «Викрадена принцеса: Руслан і Людмила», «Захар Беркут», «Ціна правди», «Скажене весілля» та «Скажене весілля 2».

За умовами пакету кінотеатри матимуть змогу на безоплатній основі демонструвати будь-які стрічки із запропонованого переліку, самостійно визначаючи кількість та період показів. При цьому FILM.UA Distribution, як правовласник та дистриб’ютор цих фільмів, не претендує на свою частку від реалізованих квитків.

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Крім цих фільмів кінотеатрам пропонується продовжити покази воєнної екшн-драми «Черкаси», прокат якої було перервано через закриття кінотеатрів у зв’язку з карантином.

«Антикризовий пакет» та повернення в прокат фільму «Черкаси» самостійно реалізовує FILM.UA Disribution - компанія, що займається дистрибуцією контенту виробництва FILM.UA Group та зовнішніх кіновиробників.

«Ми у FILM.UA Group добре розуміємо, в яких умовах опинилася індустрія кіно і зокрема - кінотеатри. Також ми знаємо, що глядачі з нетерпінням чекають на можливість прийти в кіно - багато хто долучився до акцій під час карантину і придбав квитки «на потім» в улюблені кінотеатри. Нашою акцією ми теж підтримуємо роботу кінотеатральних партнерів в усій Україні, а глядачів заохочуємо повертатися в кіно на найкращі українські фільми», - розповіла керівник напрямку кінотеатральної дистрибуції FILM.UA Group Надія Коротушка.

Починаючи з 2014 року в національний прокат було випущено 11 фільмів виробництва та співвиробництва FILM.UA Group, а також дві стрічки інших виробників на правах співдистриб’ютора. На 17 березня 2020 року загальний бокс-офіс цих стрічок становив 234 815 122,18 грн, їх переглянули 2 993 442 осіб. Чотири фільми в національному прокаті зібрали понад 1 млн доларів.