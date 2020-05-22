Під час пандемії темпи знищення тропічних лісів зросли більш ніж удвічі

Під час пандемії COVID-19 у світі інтенсивно знищували тропічні ліси, дослідники говорять про збільшення цього показника в цілому більше, ніж удвічі.

Про це йдеться у нещодавньому дослідженні Всесвітнього фонду дикої природи (WWF).

«Наші висновки чіткі: в березні 2020 року було знищено 645 тисяч гектарів тропічного лісу. Це в сім разів більше площі Берліна. Вирубка лісів на 150 відсотків більша за середні аналогічні показники з 2017-го по 2019 рік», - йдеться в повідомленні.

У WWF зазначили, що проаналізували супутникові дані з 18 країн Африки, Азії та Південної Америки. У фонді порівняли лісовий покрив у березні 2020 року з показниками з 2017 по 2019 рік.

Зазначається, що 5 із 6 досліджуваних країн (Демократична Республіка Конго, Камерун, Кенія, Танзанія, Центральноафриканська Республіка) втратили найбільші площі лісу в березні 2020 року порівняно з березневими значеннями з 2017 по 2019 роки. Ситуація ще гірша в Азії: площі вирубки в Таїланді зросли більш ніж учетверо. А в Південній Америці площа вирубки лісів зросла на 167 відсотків. Зокрема, в Бразилії у березні 2019 року вирубали ліси на 70 000 гектарів, що вже є високим показником. Проте в березні 2020 року в країні було знищено на 55 відсотків більше лісів. В Аргентині з березня 2019 року по березень 2020 року цей показник зріс на 322 відсотки.

У WWF переконані, що лісам зашкодили заходи, яких уряди країн вживали під час карантину, спричиненого пандемією COVID-19. У фонді розповідають, що під час карантину у лісах став значно слабшим державний контроль.

«Наразі в лісі менше поліції, рейнджерів та інших державних інспекторів. Багато природоохоронців також застрягли в "домашніх офісах". Під особливою загрозою райони, де живуть корінні народи. Заповідні території не охороняються», - наголошують у WWF і додають, що стало набагато простіше незаконно вирубувати ліси або захоплювати землі, наприклад, для видобутку корисних копалин.

Фото з відкритих джерел