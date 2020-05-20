В Ізраїлі екстремальна спека провокує лісові пожежі – 1300 осередків

В Ізраїлі через спеку спалахнули лісові пожежі, в деяких місцях перекривають трасу та евакуйовують людей.

Про це повідомляє The Times of Israel.

"Траса номер 6, що є основною магістраллю на північ-південь, була закрита в обох напрямках поряд з містом Рош-га-Аїн, оскільки вогнеборці борються з великою пожежею, що спалахнула неподалік", - йдеться у повідомленні.

У районі, на схід від Тель-Авіва, також зупинено рух поїздів.

За даними пожежної служби Ізраїлю, п’ять загонів ведуть боротьбу з вогнем біля старого вокзалу та фортеці Тель-Афек.

За даними ЗМІ, через екстремальну спеку, що вирує зараз на Близькому Сході, в Ізраїлі зафіксували близько 1300 місць виникнення пожеж.

Зокрема сильна пожежа спалахнула в місті Рахат, в результаті чого було евакуйовано жителів кількох будинків. Там працюють чотири групи вогнеборців.

Екстремальна погода також вплинула на громадян, які постраждали від теплових ударів. Трьох чоловіків віком 87 та 65 років та 94-річну жінку госпіталізували до медичного центру в Беер-Шеві.

У вівторок в районі Мертвого моря було зафіксовано рекордно високу температуру - 48 градусів за Цельсієм. У Ґілґалі в долині Йордану температура була близько 47 градусів за Цельсієм.

Очікується, що така спека протримається до четверга, при цьому істотне похолодання буде відчуватися протягом майбутніх вихідних.

Фото: ISRAEL FIRE AND RESCUE AUTHORITY SPOKESMAN