Вийшов перший постер фільму про українські весільні звичаї
Про це повідомляється на сайті FILM.UA Group, до складу якої входить компанія.
«Наразі цей проєкт перебуває на етапі продакшену, а його режисером та оператором виступить Олексій Гуз. Стрічка планується до національного кінотеатрального прокату на 2020-2021 роки», - йдеться у повідомленні.
Як зазначається, на презентованому постері зображено традиційний весільний образ нареченої Черкаської області, Черкаського району, села Яснозір’я.
«Весільний спадок» - це повнометражний документальний фільм, в якому розповідається про весільні звичаї та обряди з різних куточків України. Завдяки цій картині глядач зануриться у світ багатої, яскравої та різноманітної весільної культури 8-ми областей: Київської, Черкаської, Чернігівської, Івано-Франківської, Закарпатської, Харківської, Рівненської та Чернівецької.
За допомогою сучасних кінематографічних аудіовізуальних рішень у фільмі будуть показані основні учасники та герої українського весілля, традиційні обрядодійства та атрибути, автентичні костюми, музика та співи.
Автори проєкту підкреслюють, що особливу увагу вони приділяють точності відтворення кожного з елементів. Так, усі костюми, показані у фільмі, є автентичними національними вбраннями, які ретельно зберігаються у приватних колекціях, а пісні, що прозвучать – до цього часу не відомі регіональні весільні пісні, які спеціально було знайдено, записано та відтворено для «Весільного Спадку».
Окрім акторів, що відтворюють весільні обряди на екрані, у проєкті також знялися відомі історики, фольклористи, етнографи, колекціонери - Марія Квітка, Роксоляна Шимчук, Олександра Сторчай, Володимир Щибря, Ігор Перевертнюк. Таким чином, «Весільний Спадок» - це не лише унікальна збірка не відомих до цього часу матеріалів, свідчень та реконструкцій, а ще й кіно про людей, які все своє життя займаються збереженням та відновленням української традиційної культури.
Фільм «Весільний спадок» став переможцем дванадцятого конкурсного відбору кінопроєктів Державного агентства України з питань кіно та отримав державну фінансову підтримку за результатами конкурсу, що були оголошені 10 жовтня 2019 року.
«Весільний спадок» є частиною етнографічного кіновсесвіту під назвою «Спадок». Чимала кількість жителів столиці та країни вже мала змогу ознайомитись із графічними та відеоматеріалами «Спадку», пересуваючись Київським метрополітеном та подорожуючи потягами «Інтерсіті».