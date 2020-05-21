Вийшов перший постер фільму про українські весільні звичаї

Компанія FILM.UA Television презентує офіційний постер до свого документального фільму «Весільний спадок».

Про це повідомляється на сайті FILM.UA Group, до складу якої входить компанія.

«Наразі цей проєкт перебуває на етапі продакшену, а його режисером та оператором виступить Олексій Гуз. Стрічка планується до національного кінотеатрального прокату на 2020-2021 роки», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, на презентованому постері зображено традиційний весільний образ нареченої Черкаської області, Черкаського району, села Яснозір’я.

«Весільний спадок» - це повнометражний документальний фільм, в якому розповідається про весільні звичаї та обряди з різних куточків України. Завдяки цій картині глядач зануриться у світ багатої, яскравої та різноманітної весільної культури 8-ми областей: Київської, Черкаської, Чернігівської, Івано-Франківської, Закарпатської, Харківської, Рівненської та Чернівецької.

За допомогою сучасних кінематографічних аудіовізуальних рішень у фільмі будуть показані основні учасники та герої українського весілля, традиційні обрядодійства та атрибути, автентичні костюми, музика та співи.

Автори проєкту підкреслюють, що особливу увагу вони приділяють точності відтворення кожного з елементів. Так, усі костюми, показані у фільмі, є автентичними національними вбраннями, які ретельно зберігаються у приватних колекціях, а пісні, що прозвучать – до цього часу не відомі регіональні весільні пісні, які спеціально було знайдено, записано та відтворено для «Весільного Спадку».

Окрім акторів, що відтворюють весільні обряди на екрані, у проєкті також знялися відомі історики, фольклористи, етнографи, колекціонери - Марія Квітка, Роксоляна Шимчук, Олександра Сторчай, Володимир Щибря, Ігор Перевертнюк. Таким чином, «Весільний Спадок» - це не лише унікальна збірка не відомих до цього часу матеріалів, свідчень та реконструкцій, а ще й кіно про людей, які все своє життя займаються збереженням та відновленням української традиційної культури.

Фільм «Весільний спадок» став переможцем дванадцятого конкурсного відбору кінопроєктів Державного агентства України з питань кіно та отримав державну фінансову підтримку за результатами конкурсу, що були оголошені 10 жовтня 2019 року.

«Весільний спадок» є частиною етнографічного кіновсесвіту під назвою «Спадок». Чимала кількість жителів столиці та країни вже мала змогу ознайомитись із графічними та відеоматеріалами «Спадку», пересуваючись Київським метрополітеном та подорожуючи потягами «Інтерсіті».