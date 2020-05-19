Фільм "Тільки Диво" взяв нагороду на кінофестивалі у Румунії

Український фільм «Тільки Диво» отримав нагороду Міжнародного кінофестивалю для дітей та юнацтва «WonderFest», що пройшов із 12 до 16 травня в Бухаресті (Румунія).

Про це повідомляє пресслужба Держкіно.

«Професійне журі у складі кінокритиків, режисерів та акторів із Бельгії, Македонії, Ізраїлю, Болгарії та Румунії нагородило українську кінокартину за найкраще візуальне рішення та операторську роботу, відзначивши режисера Олену Каретник та оператора Дмитра Саніна», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, дитячий фільм «Тільки Диво» - це історія про юнака Северина та його сестру Аніку, які задля порятунку хворого батька потрапляють у вир пригод та долають низку випробувань. Над стрічкою працювали понад 600 фахівців, серед яких - професійні фігуристи, та більш як 200 акторів. Півтисячі казкових костюмів, 300 з яких - ручної роботи, спеціально для фільму створила українська дизайнерка Айна Гассе.

Стрічку створено за підтримки Держкіно та Міністерства культури України. Прем’єра фільму в Україні відбулася 19 грудня 2019 року.

Фото Тільки Диво, Facebook