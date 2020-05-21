Зі святом всіх, для кого вишиванка нині й оберіг, і «бронежилет» для захисту своєї національної ідентичності

У нас із донькою є свій фешн-словник: «одягаємося святково» означає вбираємося у вишиванки, «дуже святково» – значить ще й у віночки.

З настанням карантину Настя почала «ходити» на онлайн-заняття в турецьку школу – святково і дуже святково. Вчитель толерантно мовчить, коли на уроці присутні учні й великий український вінок зі стрічками (здебільшого й обличчя, і вінок одночасно чомусь у фокус камери не вміщаються).

...Перша справжня вишиванка у мене з’явилася в дитинстві, тоді вона була просто елементом народного одягу й передавалася від однієї дитини до іншої в нашій родині, здебільшого для участі у святах в садочку-школі.

Вишиванки та різні-прерізні народні костюми одягала, коли танцювала в ансамблі народного танцю. Це було яскраво й дуже гарно. Тоді усвідомлювала більше зовнішню красу й унікальність українського народного вбрання, а вже більш глибокі змісти, як і сама потреба одягати вишиванку, вивчати її символи, прийшли після 2014-го...

У моєму гардеробі тепер багато вишиванок, куплених і вдома – в Україні, й у Туреччині (!).

А ще віднедавна маю мрію – саморуч творити вишиванки як обереги, як благословіння, як енергетичні щити для рідних та близьких, особливо для маленьких. Загорілася цим після майстер-класу в Ukrayna Ankara Büyükelçiliği/ Посольство України в Турецькій Республіці , організованому Tanya Sybiha.

«Народжені у вишиванці» – так називається ще один проєкт, започаткований в Туреччині Andrij Sybiha, коли новонароджені в Туреччині українці отримують перші вишиваночки зі свідоцтвом про народження. Це дуже зворушливі моменти.

У 2017-му в Анкарі був реалізований найкращий закордонний проєкт року – «Орнаментальний ДНК». Це про спільну культурну спадщину України та Туреччини в орнаментах, про безліч спільних смислів і символів. Вишиванка єднає... І сьогодні в неї вбрався весь світ!

Зі святом, друзі! Зі святом всіх, для кого вишиванка нині й оберіг, і «бронежилет» для захисту своєї національної ідентичності.

Хай кожен з вас почувається народженим у вишиванці.

#ДеньВишиванки , #одягайвишиванку , #вишиванка , #люблюУкраїну

Ольга Будник

FB