В Одесі через коронавірус перенесли VI міжнародний фестиваль Odessa Classics

В Одесі через пандемію коронавірусу перенесли з червня на серпень VI міжнародний музичний фестиваль Odessa Classics.

Про це повідомили організатори фестивалю на офіційному сайті.

"Фестиваль Odessa Classics переноситься на 10-23 серпня... Для нас головною метою в цей складний час був намір врятувати фестиваль цього літа. Ми переконані, що велика музика повинна звучати, і саме зараз її цінність висока як ніколи. З огляду на повідомлені плани Кабміну і МОЗ України щодо виходу з карантину та відновлення авіасполучення, ми вважаємо, що оптимальний час для проведення фестивалю Odessa Classics цього року - серпень", - повідомили організатори.

Уточнено програму і нові терміни проведення фестивалю - 10-23 серпня. Глядачам, які купили квитки та абонементи, організатори повідомили, що "вдалося зберегти як кількість концертів і місця їх проведення, так і 90% програми".

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Зокрема, повністю збережені 10 з 12 концертних програм і виконавців. Але не обійшлося без замін: замість концерту Єрусалимського квартету відбудеться концерт піаніста П'єтро де Марія (Італія), нова дата - 11 серпня. Також скасовано концерт Брюссельського камерного оркестру під керівництвом Майкла Гутмана, замість оркестру 19 серпня відбудеться сольний концерт піаніста Себастіана Кнауера (Німеччина).

Нова дата проведення концерту опен-ейр за участі Естонського Національного симфонічного оркестру - 22 серпня, ми сподіваємося провести його, як і планувалося, на Потьомкінських сходах, підсумували організатори фестивалю.

Фото: facebook/Odessa Classics