На Житомирщині через карантин перенесли BalzakFest, запланований на травень, але точну дату заходу, присвяченого відомому французькому письменнику Оноре де Бальзаку, поки що не повідомляють.

Про це інформує Житомирська ОДА.

«Свято не відбудеться у травні, однак будемо сподіватися на зустріч у Верхівні в інший місяць 2020 року. Про це літературний музей і музей О. де Бальзака обов’язково повідомлять», - поінформували в ОДА.

Зазначається, що у селі Верхівня Ружинського району, де свого часу проживав Оноре де Бальзак, планують продовжити реалізацію міжнародного культурного проєкту BalzakFest, який започаткували у 2019 році.

Традиційні Бальзаківські дні у Верхівні постійно збирають гостей з України та інших країн. Цього року Житомирський обласний літературний музей запланував культурну панораму «Верхівнянська муза».

BalzakFest започаткований у 2019 році з нагоди 220-річчя від дня народження Оноре де Бальзака, заходи якого тривали у Києві, Житомирі, Бердичеві та Верхівні.

Оноре де Бальзак переїхав до своєї коханої Евеліни Ганської у Верхівню в 1847 році, а в 1850 році вони обвінчалися у костелі святої Варвари, що у Бердичеві.

Як повідомляв Укрінформ, із 12 березня в Україні ввели карантин у навчальних закладах та низку інших заходів з протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19. Обмежувальні заходи наразі продовжили до 22 травня, але з 11 травня їх послабили.

Фото: zn.ua