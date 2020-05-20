На Житомирщині через карантин перенесли BalzakFest
Про це інформує Житомирська ОДА.
«Свято не відбудеться у травні, однак будемо сподіватися на зустріч у Верхівні в інший місяць 2020 року. Про це літературний музей і музей О. де Бальзака обов’язково повідомлять», - поінформували в ОДА.
Зазначається, що у селі Верхівня Ружинського району, де свого часу проживав Оноре де Бальзак, планують продовжити реалізацію міжнародного культурного проєкту BalzakFest, який започаткували у 2019 році.
Традиційні Бальзаківські дні у Верхівні постійно збирають гостей з України та інших країн. Цього року Житомирський обласний літературний музей запланував культурну панораму «Верхівнянська муза».
BalzakFest започаткований у 2019 році з нагоди 220-річчя від дня народження Оноре де Бальзака, заходи якого тривали у Києві, Житомирі, Бердичеві та Верхівні.
Оноре де Бальзак переїхав до своєї коханої Евеліни Ганської у Верхівню в 1847 році, а в 1850 році вони обвінчалися у костелі святої Варвари, що у Бердичеві.
Як повідомляв Укрінформ, із 12 березня в Україні ввели карантин у навчальних закладах та низку інших заходів з протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19. Обмежувальні заходи наразі продовжили до 22 травня, але з 11 травня їх послабили.
Фото: zn.ua