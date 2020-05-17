"Нічну варту" Рембрандта тепер можна розгледіти в деталях онлайн
Про це повідомляється на сайті музею.
"Державний музей публікував найбільшу детальну фотографію "Нічної варти" на власному сайті. Її можна приблизити так, щоб детально роздивитися окремі мазки і навіть частинки пігментів", - йдеться в повідомленні.
Фотографія має розширення в 44,8 гігапікселя. Всього для цього зробили 528 окремих знімків. Роботу над фотографією, яка дозволяє розглянути кожен міліметр величезного полотна, команда з 12 художників-реставраторів почала ще в липні 2019 року. Спочатку її робили для реставраторів, які працювали над відновленням полотна розміром 3,8 на 4,5 метра.
Очікується, що сам музей знову відкриється 1 червня.
Як відомо, "Нічна варта" – одна з найвідоміших картин Рембрандта. Вона була створена 1642 року. Картину Рембрандт створив на замовлення Стрілецького товариства капітана Франса Баннінга Кока – загону громадянського ополчення Нідерландів, яке побажало прикрасити своє нове приміщення груповими портретами шести рот. На картину тричі здійснювали напад - на початку 1900-х і в 1975 році її різали ножем, а в 1990 році облили кислотою.