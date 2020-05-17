"Нічну варту" Рембрандта тепер можна розгледіти в деталях онлайн

Державний музей Амстердама опублікував найбільш детальне цифрове зображення картини Рембрандта "Нічна варта".

Про це повідомляється на сайті музею.

"Державний музей публікував найбільшу детальну фотографію "Нічної варти" на власному сайті. Її можна приблизити так, щоб детально роздивитися окремі мазки і навіть частинки пігментів", - йдеться в повідомленні.

Фотографія має розширення в 44,8 гігапікселя. Всього для цього зробили 528 окремих знімків. Роботу над фотографією, яка дозволяє розглянути кожен міліметр величезного полотна, команда з 12 художників-реставраторів почала ще в липні 2019 року. Спочатку її робили для реставраторів, які працювали над відновленням полотна розміром 3,8 на 4,5 метра.

Співробітники Рейксмюсеум вважають, що високоточна копія картини буде "найважливішим джерелом інформації" для поціновувачів і дослідників мистецтва.

Читайте також: У Лондоні намагалися вкрасти картини Рембрандта

Очікується, що сам музей знову відкриється 1 червня.

Як відомо, "Нічна варта" – одна з найвідоміших картин Рембрандта. Вона була створена 1642 року. Картину Рембрандт створив на замовлення Стрілецького товариства капітана Франса Баннінга Кока – загону громадянського ополчення Нідерландів, яке побажало прикрасити своє нове приміщення груповими портретами шести рот. На картину тричі здійснювали напад - на початку 1900-х і в 1975 році її різали ножем, а в 1990 році облили кислотою.