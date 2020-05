Суспільне транслюватиме онлайн-шоу Євробачення із Роттердама

Музичне шоу "Євробачення: Європо, запали світло", на якому покажуть виступи учасників цьогорічного пісенного конкурсу, транслюватиме 16 травня UA: Перший.

Про це повідомляє пресслужба телеканалу.

"Пряма трансляція унікального шоу "Євробачення: Європо, запали світло" розпочнеться на суспільному телеканалі о 22:00. Глядачі побачать онлайн-включення й музичні номери кожного учасника скасованого через пандемію міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення", - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, ведучі Едсілія Ромблі, Шанталь Янзен і Ян Сміт із концертної зали без глядачів у Роттердамі представлять на 360-градусному LED-екрані 41 учасника конкурсу, зокрема й переможців національного відбору від України - гурт Go_A. Шоу зі студії Суспільного коментуватиме ведучий Тимур Мірошниченко.

Попри те, що цього року музичне шоу відбудеться не у форматі конкурсу, організатори 65-го пісенного конкурсу "Євробачення" обіцяють здивувати глядачів приємними сюрпризами. Учасники разом заспівають хіт "Love Shine а Light" рок-гурту Katrina and the Waves із "Євробачення-1997", щоб надихнути Європу. До шоу долучаться учасники минулих конкурсів "Євробачення", зокрема Майкл Шульте (Німеччина, 2018) акомпануватиме співачці з гурту The Common Linnets Ільзе Деланге (Нідерланди, 2014).

Переможниця 24-го конкурсу "Євробачення-1979" Галі Атарі заспіває свій хіт "Hallelujah" разом з хором учасників минулих конкурсів "Євробачення". А переможець "Євробачення-2015" Монс Сельмерлев виконає свою пісню "Heroes".

Переможниця "Євробачення-2007" Марія Шеріфович у дуеті з переможницею "Євробачення-2018" Netta представлять нову акустичну пісню. Також на альтернативному шоу переможець "Євробачення-2019" Данкан Лоранс презентує пісню "Someone Else". Організатори "Євробачення: Європо, запали світло" зібрали хор зі справжніх фанів конкурсу й обіцяють ще багато яскравих митей під час ефіру.

Також зазначається, що день трансляції найяскравішого музичного шоу Європи суспільний мовник оголошує Днем Євробачення на UA: Перший. Телеканал підготував спецпроєкти та низку музичних програм. О 17:00 телеглядачі побачать незабутній фінал "Євробачення-2016" та переможний виступ Джамали з піснею "1944".

О 12:45, 16:00 та 21:20 в ефір вийдуть чергові випуски програми "Про що співає Європа", у яких розкажуть біографії виконавців й історії появи пісень, що перемогли у нацвідборах на конкурс "Євробачення-2020".

Як повідомлялося, через епідемію коронавірусу "Євробачення-2020", що мало проходити у Роттердамі, офіційно перенесли на наступний рік. Водночас організатори пісенного конкурсу в Нідерландах вирішили цього року влаштувати альтернативне шоу Europe Shine A Light. Воно проходитиме без аудиторії і транслюватиметься по всій Європі.

Фото: EBU / Kris Pouw