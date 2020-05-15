Дніпровські дайвери втопили

Дніпровські дайвери втопили "опудало карантину"

Фото, відео
Укрінформ
Дніпровські дайвери опустили під воду Новомиколаївського кар'єра опудало "карантину", назвавши його Максом.

Про це повідомив керівник дніпровських дайверів Андрій Воробйов у Facebook.

"Карантин, іди! Символічна й містична для нас подія, переодягли одного "позбавленця" з нашого парку і відправили його в безодню разом з «карантином», подарувавши нову локацію", - повідомив дайвер.

Пізніше він додав фото і повідомив, що дайвери практично відправили "карантин" у країну "Мальборо" до вічної мерзлоти й всеосяжної безодні".

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Як повідомляв Укрінформ, раніше дніпровські дайвери для створення штучних рифів опустили під воду кабіну "КамАЗу", автоцистерну, мотоцикл, а на Новий рік - ялинку.

Фото: Andrey Vorobyov/Facebook

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