Дніпровські дайвери втопили "опудало карантину"

Дніпровські дайвери опустили під воду Новомиколаївського кар'єра опудало "карантину", назвавши його Максом.

Про це повідомив керівник дніпровських дайверів Андрій Воробйов у Facebook.

"Карантин, іди! Символічна й містична для нас подія, переодягли одного "позбавленця" з нашого парку і відправили його в безодню разом з «карантином», подарувавши нову локацію", - повідомив дайвер.

Пізніше він додав фото і повідомив, що дайвери практично відправили "карантин" у країну "Мальборо" до вічної мерзлоти й всеосяжної безодні".

Читайте також: Дайвери встановили прикрашену ялинку на глибині 40 метрів

Як повідомляв Укрінформ, раніше дніпровські дайвери для створення штучних рифів опустили під воду кабіну "КамАЗу", автоцистерну, мотоцикл, а на Новий рік - ялинку.

Фото: Andrey Vorobyov/Facebook