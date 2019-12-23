Дайвери встановили прикрашену ялинку на глибині 40 метрів

Дніпровські дайвери занурилися під воду в Новомиколаївському кар'єрі і закріпили на дні новорічну ялинку.

Про це повідомив керівник дніпровських дайверів Андрій Волков в Facebook.

«Ялинку встановили на дні за допомогою спеціального кріплення, прикрасивши її перед цим новорічними іграшками та гірляндою, яка, до речі, світитиметься під водою завдяки акумуляторам. Через місяць ми її звідти заберемо», - сказав дайвер.

За його словами, занурюють ялинку під воду на Дніпропетровщині вже 15 років. А цього року її закріпили на найбільшій глибині в 40 метрів.

Раніше дніпровські дайвери для створення штучних рифів опустили під воду кабіну КамАЗа, автоцистерну і мотоцикл.

Фото: suspilne.dnipro