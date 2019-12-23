Дайвери встановили прикрашену ялинку на глибині 40 метрів
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Укрінформ
Дніпровські дайвери занурилися під воду в Новомиколаївському кар'єрі і закріпили на дні новорічну ялинку.
Про це повідомив керівник дніпровських дайверів Андрій Волков в Facebook.
«Ялинку встановили на дні за допомогою спеціального кріплення, прикрасивши її перед цим новорічними іграшками та гірляндою, яка, до речі, світитиметься під водою завдяки акумуляторам. Через місяць ми її звідти заберемо», - сказав дайвер.
За його словами, занурюють ялинку під воду на Дніпропетровщині вже 15 років. А цього року її закріпили на найбільшій глибині в 40 метрів.
Раніше дніпровські дайвери для створення штучних рифів опустили під воду кабіну КамАЗа, автоцистерну і мотоцикл.
Фото: suspilne.dnipro