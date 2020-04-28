Берлінські зоопарки відкрилися після карантину

Обидва берлінські зоопарки - Zoo та Tierpark Berlin – знову відкрили свої двері відвідувачам 28 квітня після 6 тижнів карантину.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Зоосади відкрилися з обмеженнями: немає доступу до закритих приміщень, зокрема Aquarium ZOO, панда-павільйону та інших, не працюють дитячі майданчики, ресторан, скасовані показові годування та показ молодняка тощо.

Суворо обмежена також кількість відвідувачів – 2 тисячі на добу в Zoo і 3 тисячі – в Tierpark Berlin. Квитки можна придбати виключно онлайн, на фіксовану дату та на конкретний час – з 9:00 до 13:00 або з 13:00 до 17:00. Вартість квитків залишилася старою - 16 євро для дорослого та 8 євро – для дітей, старших від 3 років.

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По всій території стоять позначки з проханням тримати дистанцію, хоча людей і так небагато.

Берлінські зоопарки вийшли з карантину / Фото: Ольга Танасійчук, Укрінформ

Берлінські зоосади були закриті з 17 березня у рамках заходів з попередження поширення коронавірусу.