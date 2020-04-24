У Київському зоопарку чекають на поповнення

У Київському зоопарку очікують на появу пташенят кількох видів птахів та лоша шетландського поні

Про це повідомили у зоопарку у відповідь на інформаційних запит Укрінформу.

Зокрема, у відповідь на запитання «Чи народилося під час карантину (з початку року) нове потомство?», у зоопарку відповіли: «Карантин не впливає на сезонне життя тварин, тож цього року, як і зазвичай, відбувається поповнення. На поточний момент ми очікуємо на появу пташенят декількох видів птахів та лоша шотландського поні. До цього часу в Київзоо вже з’явилися козенята 2-х видів, маленькі ягнята, оленя Ліра, кумедні хамелеончики, а також заплановано випуск до оновленого озера перший приплід коропів коі».

На запитання, «Як ведмеді пережили таку теплу зиму?» у зоопарку повідомили, що, «за своїм природним щорічним графіком ведмеді у листопаді залягли в сплячку, з якої вийшли, як зазвичай, наприкінці лютого».

Як відомо, з початку карантину Київський зоопарк, як і інші, не доступний для відвідування. Як повідомили у зоопарку, відповідно до висновків ВООЗ та EAZA, немає науково підтвердженої інформації щодо зараження тварин коронавірусом. Водночас, EAZA рекомендує продовжувати застосовувати стандартні рутинні профілактичні заходи, наголошуючи на санітарних процедурах та дистанціюванні персоналу. Тобто, карантинні заходи в зоопарку «приблизно еквівалентні тим, які існують для контакту між людьми під час пандемії».

Тому, у зв’язку з карантином, персонал зоопарку працює у захисних рукавичках, масках і тільки після температурного скрінінгу. Щодо кормів для тварин у зоопарку відповіли, що «всі закупівлі кормів для тварин нами були проведені ще на початку року у системі «ПрозоРРо», тож наші тварини забезпечені усім необхідним.

Робота зоопарку ведеться в штатному режимі з урахуванням додаткових карантинних вимог». Також у зоопарку повідомили, що тварини звикли до відвідувачів, тож їх відсутність для них незвична.