"Квітучі дерева": в Опішні створюють артпроєкт просто неба зі старих тарілок

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Укрінформ
Національний музей-заповідник українського гончарства в Опішні на Полтавщині анонсував створення креативного артпроєкту просто неба, який має з’явитися протягом найближчого часу. 

Про те, як ідея втілилася в життя, кореспонденту Укрінформу розповіла авторка проєкту, художниця-керамістка Ольга Плоха.

«Одного разу ми з колегами прибирали територію музею-заповідника, і на смітнику, куди відвозили опале листя, мою увагу привернув стос глибоких тарілок, якими користувалося старше покоління. Такі були і в моєї бабусі – з каймою по краю й малюнком на дні, який можна було побачити, якщо з’їси весь налитий у тарілку борщ. Дещо з посуду було надбите, щербате. Все це, звісно, уже старомодне, але мені захотілося, щоб воно знову ожило. І я той непотріб забрала додому, бо одразу ж з’явилася задумка створити із тарілок «квітучі дерева», - пригадує майстриня.

Опішня, артпростір зі старих тарілок / Фото: Світлана Пругло

Знайдений посуд, як свідчать клейма на його зворотному боці, був виготовлений на вже не існуючому Будянському фаянсовому заводі (це передмістя Харкова) у 50-60 роках минулого століття, а деякі екземпляри – у 40-х. Ціна тарілки, залежно від її сорту, коливалася від 1 рубля до 1.76. Всього Ольга Плоха принесла додому зі смітника 72 тарілки.

«Я поділилася своєю ідеєю з генеральним директором музею-заповідника Олесем Миколайовичем Пошивайлом, вона йому сподобалась. Звісно, знайдених фарфорових тарілок на інсталяцію не вистачило, тому співробітники почали доповнювати колекцію, зносячи старий посуд з дому. І ось металеві конструкції, що символізують дерева з гіллям, на яких «зацвітуть» порцелянові «квіти», уже готові. Таких «дерев» різної висоти (найвище сягатиме майже трьох метрів) буде три, вони прикрасять територію музею-заповідника в зоні відпочинку, де знаходиться кафе «Горнятко». Композиція матиме назву «Цвіт», - каже Плоха.

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За задумом автора, інсталяція викликатиме у відвідувачів музею-заповідника бажання роздивлятися малюнки на фарфорових виробах і згадувати своїх предків, своє дитинство.

Загалом, як зазначила в розмові співробітниця інформаційної служби музею-заповідника Світлана Пругло, на території закладу встановлено понад 300 різноманітних скульптур, виготовлених з глини і кераміки. І щороку ця колекція поповнюється новими цікавими композиціями кращих керамістів України.

Ольга Плоха – учасниця і переможниця багатьох гончарних фестивалів та професійних конкурсів, лауреат міжнародної грантової премії Говорунів, яка надається громадянкою США Олесею Говорун, предки якої родом Опішні, для підтримки молодих митців кераміки.

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