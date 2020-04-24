Британська художниця пропонує охочим безкоштовну "антистрес-розмальовку"
Про це ілюстраторка написала у Facebook.
"Мені хотілося зробити щось, щоб допомогти пережити цю кризу, тому я створила невеличку розмальовку, яку ви можете завантажити безкоштовно", - зазначила Басфорд.
Вона наголосила, що розмальовування допомагає подолати стрес і тривогу.
Басфорд додала, що охочі можуть зробити пожертви організаціям, які опікуються родинами у скрутних життєвих обставинах.
Джоанна Басфорд народилася 1983 року в Шотландії. Навчалася у коледжі мистецтв і дизайну Дункана Джорданстоунського (м. Данді, Шотландія). Художниця поєднує роботу ілюстратора й дизайнера. Є авторкою популярних у всьому світі розмальовок, перша з яких — «Чарівний сад» — вийшла 2013 року. П'ять її книжок опубліковані в Україні Видавництвом Старого Лева.