Британська художниця пропонує охочим безкоштовну "антистрес-розмальовку"

Британська художниця Джоанна Басфорд, яка створила всесвітньо відому серію "антистрес-розмальовок", запропонувала охочим безкоштовно скачати свою нову мінікнижку, щоб подолати тривогу, викликану пандемією коронавірусу.

Про це ілюстраторка написала у Facebook.

"Мені хотілося зробити щось, щоб допомогти пережити цю кризу, тому я створила невеличку розмальовку, яку ви можете завантажити безкоштовно", - зазначила Басфорд.

Вона наголосила, що розмальовування допомагає подолати стрес і тривогу.

Басфорд додала, що охочі можуть зробити пожертви організаціям, які опікуються родинами у скрутних життєвих обставинах.

Джоанна Басфорд народилася 1983 року в Шотландії. Навчалася у коледжі мистецтв і дизайну Дункана Джорданстоунського (м. Данді, Шотландія). Художниця поєднує роботу ілюстратора й дизайнера. Є авторкою популярних у всьому світі розмальовок, перша з яких — «Чарівний сад» — вийшла 2013 року. П'ять її книжок опубліковані в Україні Видавництвом Старого Лева.