Психолог: Гарний настрій краще запивати, а поганий – заїдати

Алкоголь сам по собі не є антистресором, він лише підсилює стан, в якому перебуває людина на момент його прийняття, тож не варто покладатися на нього у пошуках захисту від карантинного стресу.

Про це в інтерв’ю Укрінформу заявив соціальний психолог Олег Покальчук.

«Алкоголь сам по собі не є антистресором… Алкоголь підсилює ті наміри і стани, які у вас уже є в голові на момент його прийняття - це просто стимулятор у вигляді харчової добавки, і в залежності від цього він діє вам або в радість, або на шкоду. Тому гарний настрій краще запивати, а поганий – заїдати», - сказав Покальчук.

Стосовно дотримання в умовах пандемії балансу між страхом зараження коронавірусом і небезпекою отримання стресу, соціальний психолог зауважив, що єдиним критерієм цього балансу є якість життя.

«Ви маєте право на все, що не зачіпає права і свободи інших. Немає ніякої необхідності приходити до фіналу життя в хорошій спортивній формі, витрачаючи більшість часу на її підтримку. Просто будьте в тому тонусі, який вам особисто подобається», - порадив Покальчук.