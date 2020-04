На графіті "Дівчина з проколотим вухом" Бенксі вдягнули гігантську маску

На графіті вуличного художника Бенксі "Дівчина з проколотим вухом" (The Girl with the Pierced Eardrum) у Брістолі "вдягнули" гігантську медичну маску на тлі пандемії коронавірусу COVID-19.

Про це повідомляє Sky News. "Графіті художника "Дівчина з проколотим вухом" тепер має хірургічну маску для обличчя, подібну до тих, що носять працівники служби охорони здоров’я під час лікування пацієнтів з коронавірусом", - йдеться у повідомленні. У 2014 році невловимий митець створив на стіні будинку велетенську пародію на картину нідерландського живописця Яна Вермеєра "Дівчина з перловою сережкою", написаною у 1665-1675 роках. Графіті отримало назву "Дівчина з проколотим вухом" через те, що автор "проколов" вухо дівчини скринькою для сигналізації, розмістивши її на стіні як "пірсинг". Тепер на зображенні додалася захисна маска. Читайте також: Бенксі створив новий мурал до Дня закоханих На даний момент поки не відомо чи зробив це сам Бенксі, оскільки підтвердження від художника в його Instagram не було. Як повідомляв Укрінформ, раніше у квітні Бенксі створив арт-об'єкт, присвячений темі самоізоляції, та розмістив її на своїй сторінці в Instagram. Митець підписав його, як "Моя дружина ненавидить, коли я працюю з дому". Фотоз сайту news.sky.com