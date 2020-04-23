На графіті "Дівчина з проколотим вухом" Бенксі вдягнули гігантську маску
Про це повідомляє Sky News.
"Графіті художника "Дівчина з проколотим вухом" тепер має хірургічну маску для обличчя, подібну до тих, що носять працівники служби охорони здоров’я під час лікування пацієнтів з коронавірусом", - йдеться у повідомленні.
У 2014 році невловимий митець створив на стіні будинку велетенську пародію на картину нідерландського живописця Яна Вермеєра "Дівчина з перловою сережкою", написаною у 1665-1675 роках.
Графіті отримало назву "Дівчина з проколотим вухом" через те, що автор "проколов" вухо дівчини скринькою для сигналізації, розмістивши її на стіні як "пірсинг".
Тепер на зображенні додалася захисна маска.
На даний момент поки не відомо чи зробив це сам Бенксі, оскільки підтвердження від художника в його Instagram не було.
Як повідомляв Укрінформ, раніше у квітні Бенксі створив арт-об'єкт, присвячений темі самоізоляції, та розмістив її на своїй сторінці в Instagram.
Митець підписав його, як "Моя дружина ненавидить, коли я працюю з дому".
Фотоз сайту news.sky.com