Бенксі створив новий мурал до Дня закоханих

Вуличний художник Бенксі намалював у британському місті Брістол новий мурал до Дня святого Валентина.

Фотографію своєї роботи він опублікував в Instagram.

На муралі зображена маленька дівчинка, яка стріляє з рогатки червоними квітами.

Як зазначає BBC, сам мурал був намальований ще у вівторок на одній з вулиць міста Брістола.

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Проте Бенксі опублікував фотографію свого мистецтва тільки вночі 14 лютого в День святого Валентина.

Як повідомлялося, британський вуличний художник Бенксі намалював новий мурал, яким хоче привернути увагу до безхатьків у країні.