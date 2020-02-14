Бенксі створив новий мурал до Дня закоханих
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Укрінформ
Вуличний художник Бенксі намалював у британському місті Брістол новий мурал до Дня святого Валентина.
Фотографію своєї роботи він опублікував в Instagram.
На муралі зображена маленька дівчинка, яка стріляє з рогатки червоними квітами.
Як зазначає BBC, сам мурал був намальований ще у вівторок на одній з вулиць міста Брістола.
Проте Бенксі опублікував фотографію свого мистецтва тільки вночі 14 лютого в День святого Валентина.
Як повідомлялося, британський вуличний художник Бенксі намалював новий мурал, яким хоче привернути увагу до безхатьків у країні.